به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور پس از تساوی یک بر یک عصر امروز دوشنبه مس کرمان برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران خطاب به خبرنگاران گفت: قبول دارم که در این دیدار پرسپولیس بهتر بازی کرد و صاحب موقعیت های بیشتری برای گلزنی شد اما شرایط مس در جدول خطرناک است و به کسب امتیاز نیاز داریم.

وی ادامه داد: تیم هایی مثل مس کرمان که در جدول رده بندی در موقعیت خطر قرار دارند بیشتر به فکر کسب امتیاز هستند تا ارائه بازی زیبا. خوشحالم که توانستیم از دیدار برابر پرسپولیس یک امتیاز حساس بگیریم و به آینده امیدوار شویم. برای تیم ما در شرایط فعلی ارائه بازی زیبا ملاک نیست.

قاسمپور خاطرنشان کرد: البته این مشکل ما تنها نیست بلکه تیم هایی که شرایط ما را دارند مربیانشان تنها به دنبال کسب امتیاز هستند چرا که فوتبال نتیجه گرا شده و مدیران و مربیان به دنبال گرفتن امتیاز هستند تا از تغییرات زودهنگامی که صورت می گیرد جلوگیری شود. در چنین شرایط باید فقط به کسب امتیاز فکر کرد تا ارائه بازی زیبا.