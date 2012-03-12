به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا با بیان اینکه از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور در قرعه کشی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی دعوت شده بود و وی هم این دعوت را پذیرفته بود ضمن بیان این مطلب گفت: دلیل این دعوت را نمی دانم اما آنها دو بازیکن قدیمی فوتبال آسیا را برای این مراسم دعوت کرده بودند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که شما هنوز قدیمی نیستند گفت که من فوتبالم را انجام داده ام و نمی خواهم در مورد مسائلی که پس از بازگشتم مطرح شده صحبت کنم.

کاپیتان پیشین تیم ملی ایران در مورد گروهی که تیم کشورمان در آن قرار دارد گفت: قرعه مناسبی بود و با پتانسیلی که تیم ملی دارد امیدوارم مستقیم به جام جهانی راه یافته و کار به اما و اگر نکشد.

وی با تبریک سال جدید شمسی در مورد خاطرات تلخ و شیرینش در سال 90 اظهار داشت: آمدنم به پرسپولیس و پیروزی برابر استقلال شیرین ترین خاطراتم بود و سقوط استیل آذین تلخ ترین خاطره ورزشی ام در این سال بود. امیدوارم تیم ملی در مسابقات انتخابی پیش رو به جام جهانی راه پیدا کند و مردم ایران را خوشحال کنم.

وی در مورد دیدار پرسپولیس برابر مس کرمان تاکید کرد: بازی خیلی خوبی بود اما متاسفانه توپ های ما گل نشد. پرسپولیس موقعیت زیادی داشت ولی تیم حریف از تنها موقعیتش برای رسیدن به پیروزی استفاده کرد.

مهدوی کیا با بیان اینکه پرسپولیس می توانست در این دیدار پیروز شود گفت: همیشه آن بالا که می نشینم زیاد حرص می خورم و در زمین بودن بسیار راحت ترم.