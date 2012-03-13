278 حلقه چاه در زنجان برق دار شد

جواد تاراسی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون چهار جلسه کمیته آب برگزار شده است که تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و اجرای طرح‌های پایدار مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: برق دار کردن چاهها، لوله گذاری و انتقال آب از منبع تامین آب، نصب کنتور و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار ار اقدامات سازمان بوده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی زنجان تاکید کرد: طرح‌های مختلف شبکه‌های فرعی، ایستگاه‌های پمپاژ و پایاب سدها در چهار هزار هکتار از اراضی استان انجام شده است که نسبت به سال گذشته پیشرفت مطلوبی داشته است.

تاراسی از اجرای آبیاری در 10 هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته تنها در 20 هکتار از اراضی استان آبیاری نوین انجام شده بود، گفت: این میزان فقط در سال جاری در 10 هزار هکتار انجام شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت: 60 درصد خرید و نصب کنتورهای هوشمند در استان تحقق یافته است.

تاراسی در ادامه یادآور شد: در سال جاری 30 درصد پروژه بررسی کیفیت آب سد کینه ورس عملیاتی شده است.