به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی پس از دیدار مس برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: فکر نمی کردم یک روزی مقابل هواداران در تیم رقیب پرسپولیس بازی کنم. این سخت ترین اتفاق سال گذشته ورزشی ام بود خوشحالم رابطه خوبی با هواداران دارم و دست تک تک آنها را می بوسم. امیدوارم فرصتی پیش بیاید تا بتوانم محبت های آنها را جبران کنم.

وی افزود: بازی خیلی حساسی بود. ما به 3 امتیاز این بازی نیاز داشتیم و با تمام قوا به میدان آمدیم اما بارندگی تا حدودی روی کیفیت بازی تاثیر منفی گذاشته بود و بعد از گل هم پرسپولیسی ها فشار بیشتری آوردند و تیم ما به عقب رفت ولی فکر می کنم در مجموع یک امتیاز هم برای پرسپولیس و هم برای تیم مس خوب بود.

مهاجم تیم مس با تاکید بر اینکه پرسپولیس موقعیت های زیادی داشت و واقعا می توانست برنده این بازی باشد ادامه داد: وقتی به پرسپولیس گل زدم لحظه عجیبی بود باید این صحنه را تجربه کنید تا حس من را بفهمید. من به خاطر اینکه به تیم تعصب دارم دوست داشتم گل بزنم اما هیچ وقت فکرش را نمی کردم که یک روزی به پرسپولیس گل بزنم.

وی با بیان اینکه تا امروز در دوران بازیگری اش به پرسپولیس گل نزده بود ادامه داد: وقتی توپ وارد دروازه شد شوکه شدم حال و هوای عجیبی داشتم و همین مسئله باعث شد اشک از چشمانم جاری شود.

محسن خلیلی در پاسخ به این سئوال که دوست دارد به پرسپولیس برگردد اظهار داشت: هر پرسپولیسی که از این تیم خاطره خوشی دارد دوست دارد روزی به یک تیم باز گردد. یکسری سلیقه ها باعث شد من از این تیم جدا شوم اما اگر شرایطم خوب باشد و مسئولان بخواهند از خدایم است که به پرسپولیس برگردم.

وی با بیان اینکه من به خاطر عرق به پیراهن تیم مس باید در این دیدار برای گلزنی تلاش می کردم افزود: نیامده بودم در زمین راه بروم پس از این بازی هم خوشحال و هم ناراحت. حس عجیبی دارم.

مهاجم تیم مس در پایان در مورد تعویضش در نیمه دوم تاکید کرد: فکرش را نمی کردم در دقیقه 63 تعویض شوم. صددرصد این تعویض تاکتیکی بود و مربی می خواست یک مهاجم کم و یک هافبک اضافه کند ولی به برد نیاز داشتیم اما مربی ترجیح داد تک فوارود تیم را هم تعویض کند.