گلستان قطب علمی تعاون در خاورمیانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا عصر دوشنبه در جمع مسئولان تعاون گلستان افزود: دانشجویان این دانشگاه در رشته های حقوق، کارآفرینی و مدیریت تعاون تحصیل خواهند کرد.

به گفته وی این دانشکده از مهرماه سال آینده با پذیرش دانشجو حداقل در یک رشته تحصیلی ،کار خود را آغاز می کند.

حسینی نیا تصریح کرد: 25 میلیارد ریال برای این امر در نظر گرفته شده است که بیشتر این مبلغ اختصاص یافته است.



وی گفت: از شهریور ماه سال 90 که مذاکرات برای عملیاتی شدن این طرح در استان گلستان شروع شده است و تاکنون نتایج مطلوبی بدست آمده و با همکاری مجدانه دانشگاه گلستان این دانشکده در مهرماه سال 91 در رشته های مرتبط با بخش تعاون دانشجو خواهد پذیرفت.



حسینی نیا همچنین گفت: در چند دانشگاه کشور رشته های مرتبط با تعاون دایر بوده است اما از آن بیشتر برای تربیت کارمند استنباط می شد و البته هدف ما از تاسیس این دانشکده پرورش نیروی ماهر،متخصص و کارآفرین برای کار در بخش تعاون است.



وی با اشاره به ظرفیت های بخش تعاون گفت: واقعا بخش تعاون می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد، به همین دلیل سازمان ملل سال 2012 را به نام سال بین المللی تعاون نامگذاری کرده است تا از این طریق بتواند توجه مسئولان کشورها را به سوی توانمندیهای بخش تعاون جلب نماید.