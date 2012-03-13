نخستین بار در کشور شبکه خبری تبیان در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان افزود: تبلیغات اسلامی استان زنجان در راستای سیاست های خود توجه ویژه و خاص به بعد هنر داشته و در این زمینه موفقیت های بزرگی را کسب کرده است.

وی ادامه داد: تبلیغات اسلامی استان زنجان در زمینه فضای مجازی گام های خوبی را داشته و در این راستا با برگزاری چهار دوره جشنواره وبلاگ نویسی دینی توانسته به دستاوردهای خوبی در این حوزه دست پیدا کند.

حجت الاسلام دشتکی افزود: با تلاش های انجام گرفته دبیرخانه دائمی فرهنگ عاشورایی در استان ایجاد شده و در طول ایام سال نیز فعالیت های پژوهشی خود را در این حوزه انجام می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: از اقدامات مهم این نهاد ایجاد کتابخانه تخصصی امام حسین(ع) برای علاقمندان و جامعه هدف است که به زودی افتتاح می شود.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره اینکه برای ترویج معارف قرآنی و دینی 50 قصه گوی دینی تربیت شده است، افزود: تربیت این مربیان با هدف آموزش و ارائه بهینه قصه به جامعه هدف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در سال جاری بیش از پنج هزار گفتمان دینی در مساجد، مدارس و دانشگاهها برگزار شده است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه امسال 10 هزار نفر در مراسم اعتکاف استان شرکت کردند،افزود: 85 درصد شرکت کنندگان مراسم اعتکاف در 60 مسجد این استان راجوانان زیر 25 سال تشکیل می داد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه بین المللی فرهنگ عاشورایی نیز با حضو ر 21 کشور از جمله اقدامات تاثیرگذار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سال جاری بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان به تولید و ساخت تله فیلم هایی با محوریت ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: اجرای طرح طوبی و هاجر برای دانش آموزان و اقشار مختلف از دیگر اقدامات این نهاد در سال جاری است.