پنج هزار کارت شهریه بین طلاب اهل سنت شمال توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر دوشنبه در نشست این مرکز افزود: از این تعداد دو هزارو 336 کارت بین مدرسین، یک هزار و 12 کارت بین ائمه جماعات و مابقی نیز بین طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت توزیع شد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور بیان داشت: ارائه هرگونه خدمات مالی اعم از پرداخت شهریه، عیدی و هدیه رهبری از طریق این کارت میسر خواهد بود.

وی، همچنین با اشاره به برگزاری آزمون تعیین سطح و اختبار روحانیون اهل سنت اضافه کرد: مراسم تقدیر و تجلیل از ممتحنین این آزمون در حضور نماینده معزز ولی فقیه دراستان برگزار شد.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه درامور اهل سنت استان های گلستان و گیلان اظهار داشت: نظام اسلامی به برکت دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره)و منویات مقام معظم رهبری در راستای تقریب و احترام به حقوق سایر مذاهب اسلامی گام های موثری برداشته است.

عامری، ادامه داد: نظام اسلامی امکانات و خدمات شایانی را برای طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت ارائه کرده و این مرکز در جهت ایجاد تقویت وحدت و همدلی در منطقه و رشد و ارتقاء جایگاه اهل سنت اقدامات خوبی را به انجام رسانده است.