نقاط مثبت بازی ما بیش از نقاط منفی بود/ همه چیز خوب است تا قبل از ضربه نهایی!

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از تساوی یک بر یک عصر امروز دوشنبه تیمش مقابل مس کرمان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی افزود: خیلی نیازی به ارزیابی این بازی نیست اما دو نکته مهم است. نخست اینکه گل هر وقت که بخواهد به ثمر می رسد و دوم پاس های نهایی است که باید به درستی ارسال و به جایی که می خواهید برسد.

وی به طبیعت فوتبال اشاره کرد و گفت: فوتبال همین است. صد دفعه به سمت دروازه حریف می روید و فقط یک بار گل می زنید اما حریف از یک موقعیت خود به یک گل می رسد.

سرمربی تیم ملی فوتبال به طور کلی از عملکرد تیمش ابراز رضایت کرد و گفت: آن خواست، انگیزه و خلق موقعیت هایی که داشتیم بعد از یک بازی آسیایی نشان می دهد که نقاط مثبت بازی ما بیش از نقاط منفی اش بوده است. البته خیلی نمی توان در مورد این بازی که باید در آن برنده می شدیم و مساوی تمام شد چیزی گفت.

دنیزلی با اشاره به پاس های بازیکنانی که بی هدف و بدون سرانجام ارسال می شد گفت: برای ما همه چیز خوب بود تا قبل از ارسال پاس های نهایی. در این لحظه انگار یک چیزی کم داشتیم. در فوتبال حداکثر همین قدر می توانید موقعیت ایجاد کنید اما گاهی وقت ها یا از فرصت خوب استفاده نمی کنید یا پاسهایتان به جای درست نمی رسد.

وی همچنین در خصوص عملکرد تیم مس کرمان گفت: امروز جلوی ما تیمی بازی کرد که با جان و دل دفاع می کرد و به دنبال حداقل امتیاز بود.

دنیزلی در خصوص اینکه چرا بازیکنان پرسپولیس تا این اندازه موقعیت خراب می کنند گفت: خواست بیش از اندازه اینکه گل بزنند باعث می شود که در گلزنی عجله کرده و دچار اشتباه شوند. علاوه بر این سانترهای ما به هدف نرسید و اگر آن پاس ها درست ارسال می شد می توانستیم به گل برسیم. دقیقا به مانند پاسی که علی کریمی برای جواد کاظمیان ارسال کرد شاید اگر پاسهای ما آن طور ارسال می شد در این مسابقه به پیروزی می رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به پنالتی که این تیم در نیمه اول بازی با مس کرمان از دست داد اشاره کرد و گفت: ما پنالتی را هم از دست دادیم اما اهمیتی ندارد. من از خواست و شور و هیجان نفراتم راضی ام. ممکن است با این روش بازی در یک یا دو مسابقه به نتیجه نرسید و موفق نباشید اما در دیگر مسابقات برنده خواهید بود.