15 میلیون عدد مواد محترقه در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی یگانه عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: تلاش بسیار زیادی برای کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال در استان بوشهر انجام داده‌ایم.

وی اضافه کرد: در حالی که همه مردم جامعه به دنبال تداوم فضای امن در جامعه هستند ولی برخی افراد عادت کرده‌اند که در چهارشنبه آخر سال دست به اقدامات خطرآفرینی بزنند که آرامش، آسایش و سلامت خود و دیگران را بر هم می‌زند.

فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر به انجام ناآگاهانه این حرکات از سوی برخی از افراد اشاره کرد و گفت: در شهرهایی که سابقه وقوع چنین خطراتی بیشتری حضوری گسترده‌تر خواهیم داشت و با انجام چنین حرکاتی با جدیت برخورد خواهیم کرد.

وی از استقرار ماموران نیروی انتظامی در خایابن‌های اصلی شهر، نقاط پر رفت و آمد و میادین خبر داد و افزود: با اجرای اقدامات پیشگیرانه فضایی را ایجاد خواهیم کرد تا شاهد ناامنی برای مردم و شهروندان نباشیم.

محمدی‌یگانه خواستار همکاری همه مردم با نیروی انتظامی برای ایجاد فضای آرامش در شب چهارشنبه آخر سال شد و افزود: از خانواده‌ها انتظار داریم در صورتی که می‌خواهند مراسم چهارشنبه آخر سال را انجام دهند این کار را در مدت کوتاه و در کوچه‌های خود انجام دهند.

وی در دستور کار بودن آموزش‌های فرهنگی را یادآور شد و اظهار داشت: در 50 مرکز آموزشی از جمله دبیرستان‌ها همکاران نیروی انتظامی حضور یافتند تا مطالبی در مورد عواقب خطرات چهارشنبه سوری به مخاطبان ارائه دادند.

فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر در رابطه با متخلفان راهنمایی و رانندگی نیز گفت: با حداکثر ظرفیت از قانون جدید رانندگی برای برخورد با متخلفان و کسانی که نظم شهر را به هم می‌زنند برخورد کنیم و ضمن توقیف خودرو رانندگان متخلف هم به مراجع قضایی هم هدایت می‌شوند.

وی افزود: همچنین برخی از افراد با سابقه در زمان برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال در کلانتری‌ها نگه داشته می‌شوند و پس از پایان مراسم آزاد خواهند شد.