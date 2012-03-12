تاخیر در برگزاری اولین جشنواره فیلم کوتاه البرز

به گزارش خبرنگار مهر، در پی استقبال بی‌نظیر فیلمسازان استان البرز و ارسال اثر تا آخرین دقایق اعلام شده از سوی دبیرخانه نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز، بازبینی آثار همچنان ادامه دارد.

با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره فیلم کوتاه استان البرز، تعداد 479 اثر از فیلمسازان البرزی توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد و هیئت بازبینی به صورت فشرده کار بازبینی و اعلام نظر را آغاز کردند.

به دلیل عدم اتمام کار هیئت بازبینی، زمان اکران فیلمها و آغاز جشنواره از 22 اسفند ماه 90 به روز 23 اسفندماه تغییر یافت.

به جهت آشنایی اقشار مختلف مردم با فیلم کوتاه، اکران فیلمهای بخش مسابقه به صورت همزمان با اکران اصلی؛ در هفت منطقه دیگر استان صورت می‌گیرد.

جشنواره فیلم کوتاه استان البرز به همت انجمن سینماگران و با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری آوای کِلار و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سازمان بسیج هنرمندان، حوزه هنری استان البرز، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری کرج در استان البرز برگزار می‌شود.