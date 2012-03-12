عرضه 300 قطعه مرغ زنده غیر بهداشتی در گرگان توقیف شد

غلامرضا ایرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تامین و ارتقاء بهداشت عمومی از طریق پیشگیری، مبارزه و کنترل بیماریهای دام و طیور و بیماریهای مشترک بین انسان و دام از وظایف مهم دامپزشکی است.

وی اظهار داشت: با نظارت بر خودروهای حمل فرآورده های خام دامی ، مقابله با حمل، توزیع مرغ زنده و کشتار غیر مجاز و به منظور پیشگیری از شیوع بیماری های طیور و آلودگی های زیست محیطی 300 قطعه انواع مرغ زنده در شهرستان توقیف شد.



ایرجی عنوان کرد: اکیپهای نظارت بر فرآورده های خام دامی شبکه دامپزشکی گرگان طی گشتهای مستمر با پیگیریهای مداوم افراد واسطه و همچنین مرغداران متخلفی که تولیدات خود را خارج از چرخه نظارتی دامپزشکی وارد شبکه غیر مجاز می کردند، شناسایی کردند.



وی بیان داشت: در این راستا تعداد بیش از 300 قطعه انواع مرغ زنده ، به دلیل عرضه غیر بهداشتی و خارج چرخه نظارتی دامپزشکی کشف و توقیف شد.



ایرجی گفت: پرونده متخلفان تکمیل و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.