مقصر اصلی تساوی پرسپولیس من هستم/ بازی جوانمردانه یک طرف فایده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پس از پایان دیدار پرسپولیس برابر مس با آرزوی اینکه سال 91 سال خوبی برای همه باشد از سئوال خبرنگاری در مورد خاطرات تلخ و شیرینش در سال گذشته ناراحت شد و گفت: من هیچ خاطره شیرینی در سال 90 ندارم همه تلخ بود ولی این درست نیست پس از این بازی شما در این خصوص از من سئوال می کنید.

وی در مورد بازی هم اظهار داشت: در این مسابقه نتیجه بدی گرفتیم هر چقدر هم خوب بازی کنیم اما پیروز نشویم فایده ای ندارد. مسئولیت این نتیجه هم بر عهده من است زیرا آن پنالتی را گل نکردم. من مقصر اصلی این نتیجه بودم زیرا اگر توپ را گل می کردم نتیجه عوض می شد.

هافبک تیم پرسپولیس ادامه داد: از همه هواداران، مربی تیم و بازیکنان به خاطر این مسئله عذرخواهی می کنم در فوتبال چنین اتفاقاتی رخ می دهد. نمی توانم بگویم خستگی عامل این اتفاق بود چون بهانه است این شرایط برای تیم های سپاهان و استقلال هم وجود دارد.

وی افزود: پرسپولیس تیم برتر بود اما در نهایت این بازی را با تساوی به پایان رسید این مسابقه تمام شد و باید از امروز به فکر موفقیت در بازیهای آینده باشیم.

کریمی در مورد درگیری اش با کاپیتان تیم مس اظهار داشت: شما اگر جای من بودید چه می کردید کاپیتان مس می گفت این بازیکن مصدوم بود و قرار نبود بازی کند وقتی آن را در زمین گذاشتند به خاطر این است که خودش را زمین بیاندازد و وقت کشی کند. درست است داور وقت اضافه را گرفت اما همین حرف باعث می شد بازی از جریان بیفتد.

وی با بیان اینکه فکر می کنم مس با این سیستم بازی می تواند تیمش را در لیگ برترنگه دارد افزود: فکر می کنم از این به بعد باید طبق نظر کی روش در مسابقات عمل کنیم. او می گوید اگر بر خوردی صورت گرفت اجازه دهید داور بازی را قطع کند و بازی خود را ادامه دهیم. می گویند بازی جوانمردانه انجام دهید اما وقتی این عمل یک طرفه باشد فایده ای ندارد. این بازی هم تمام شد و باید برای بازی بعد و دیدار با تیم نفت که تیم خوبی است ریکاوری کنیم.

وی در مورد اختلافش با دنیزلی هم اظهار داشت: اختلافی بین ما وجود ندارد و نباید این موضوع را خیلی بزرگ کنیم. فکر نمی کنم این مسئله مهمی بود این اتفاقات هست مشکلی پیش آمد و خیلی زود رفع شد.

وی در مورد انتخاب علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به ایشان تبریک می گویم و انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون اقدام درستی بود گرچه در 4 سال گذشته اشکالاتی وجود داشت اما امیدوارم در 4 سال بعدی ایشان افرادی را انتخاب کنند که از ته دل برای کمک به منافع ملی تلاش کنند و مشکلاتی که قبلا اتفاق افتاد دیگر رخ ندهد.

وی با بیان اینکه به مسائلی که از سوی سازمان بازرسی رخ داد کاری ندارد در خصوص گروه تیم ایران در مقدماتی جام جهانی اظهار داشت: در این چند روزه خیلی ها در خصوص این قرعه کشی اظهار نظر کردند اما من فکر می کنم گروه آسانی نداریم زیرا همه تیمها برای رسیدن به این مرحله تلاش کردند.

کریمی در پایان گفت: ما گروه آسانی نداریم و باید از همان بازی اول حریفان را دست کم نگرفت و با قدرت به میدان رویم تا نتیجه نهایی بدست آید.