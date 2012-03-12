به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالحسین موسوی‌فرد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار داشت: امسال بیش از 75 هزار هکتار مزارع استان بوشهر زیر کشت گندم رفت که به صورت کشت دیم یا آبی انجام شده است و پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 65 هزار تن گندم از این مزارع برداشت شود.

وی خواستار تلاش کشاورزان استان برای پیشگیری از شیوع آفات و بیماری‌ها در مزارع شد و ادامه داد: شرایط مناسبی برای رشد بیماری‌های گندم از جمله زنگ‌گندم‌ (سیه، قهوه‌ای و زرد) فراهم است و کشاورزان باید مزارع و محصولات خود را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: کشاورزان در صورت مشاهده هرگونه علایم این بیماری که شامل جوش‌ها یا گرد زرد تا قهوه‌ای رنگ روی برگ، غلاف یا ساقه است به مراکز خدمات کشاورزی اطلاع دهند.

وی خواستار تماس کشاورزان در صورت مشاهده علایم این بیماری‌ها شد و گفت: کشاورزان ضمن اطلاع علایم بیماری در مزارع خود به مراکز خدمات یا مدیریت‌های جهاد کشاورزی محل سکونت خود، با راهنمایی آنها نسبت به مبارزه شیمیایی در کانون‌های بیماری اقدام کنند.

موسوی‌فرد به عوامل تشدید کننده بیماری زنگ گندم اشاره کرد و افزود: تراکم کشت، مصرف بی رویه کودهای ازت و آبیاری غیراصولی از مهم‌ترین عواملی است که باعث تشدید این بیماری می‌شود.

وی به شیوع این بیماری در بخشی از مزارع شهرستان دشتستان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به خشکسالی و کاهش رطوبت هوا، شرایط طغیان برای بیماری فراهم نشد و خسارتی نیز نداشت.