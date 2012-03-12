به گزارش خبرنگار مهر، میروسلاو بلاژویچ در پایان دیدار پرسپولیس برابر مس کرمان که عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید گفت: بازی خیلی خوبی بود و فکر می کنم نتیجه مساوی در این دیدار نتیجه ای عادلانه بود.

وی همچنین در مورد عملکرد دو تیم در جریان این بازی تاکید کرد: کفه ترازو بیشتر به سمت پرسپولیس بود اما تیم مس هم خوب بازی کرد.

مدیر فنی تیم فوتبال مس کرمان در پاسخ به این سئوال که با این نتایج این تیم در لیگ برتر می ماند گفت: حتما می ماند و تلاش مدیران، کادر فنی و بازیکنان برای رسیدن به این هدف است.