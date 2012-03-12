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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۰

وزیر اطلاع رسانی سوریه:

عربستان و قطر مسئول خونهای ریخته شده در سوریه هستند

عربستان و قطر مسئول خونهای ریخته شده در سوریه هستند

وزیر اطلاع رسانی سوریه، رژیمهای حاکم بر عربستان و قطر را به سبب حمایتهای گسترده از گروههای مسلح در خاک این کشور و مانع تراشی در برابر برنامه اصلاحات دمشق، مسئول خونهای ریخته شده در سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "عدنان محمود" وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت : قطر و عربستان در اقدامات تروریستی علیه ملت سوریه نقش دارند.

وی افزود: این دو کشور مسئول خونهایی که در سوریه ریخته می شود هستند و شبکه الجزیره و العربیه در این جنایات سهیم هستند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: خبرنگاران این دو شبکه در حمص از افراد مسلح و تروریستهایی هستند که در جنایات علیه مردم سوریه نقش دارند و حقایق را وارونه جلوه می دهند.

عدنان گفت : گروههای تروریستی در منطقه کرم الزیتون حمص مرتکب جنایت می شوند تا فشارها را علیه سوریه بیشتر کنند.

کد مطلب 1558670

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