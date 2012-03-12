عربستان و قطر مسئول خونهای ریخته شده در سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "عدنان محمود" وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت : قطر و عربستان در اقدامات تروریستی علیه ملت سوریه نقش دارند.
وی افزود: این دو کشور مسئول خونهایی که در سوریه ریخته می شود هستند و شبکه الجزیره و العربیه در این جنایات سهیم هستند.
وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: خبرنگاران این دو شبکه در حمص از افراد مسلح و تروریستهایی هستند که در جنایات علیه مردم سوریه نقش دارند و حقایق را وارونه جلوه می دهند.
عدنان گفت : گروههای تروریستی در منطقه کرم الزیتون حمص مرتکب جنایت می شوند تا فشارها را علیه سوریه بیشتر کنند.
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