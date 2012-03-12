عربستان و قطر مسئول خونهای ریخته شده در سوریه هستند

وزیر اطلاع رسانی سوریه، رژیمهای حاکم بر عربستان و قطر را به سبب حمایتهای گسترده از گروههای مسلح در خاک این کشور و مانع تراشی در برابر برنامه اصلاحات دمشق، مسئول خونهای ریخته شده در سوریه دانست.