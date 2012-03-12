18 گروه در جشنواره اتودهای نمایشی گلستان رقابت می کنند

مسعود طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 18 گروه نمایشی شرکت کننده در سومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی و اتودهای نمایشی از 23 اسفندماه به مدت سه روز در محل مجتمع فرهنگی، سینمایی بهمن گرگان به رقابت خواهند پرداخت.

وی گفت: از بین 53 اثر نمایشنامه‌ و طرح نمایشنامه رسیده به دبیرخانه، 18 اثر توسط هیئت داوران بازبینی انتخاب و در بخش مسابقه پذیرفته شده‌اند.

طاهری در ادامه افزود: با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌ها و حساسیت‌های حوزه هنری در تولید، وحدت رویه و انسجام گروهی در بین شرکت‌ کنندگان، چشم‌گیر بود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: حضور پرشور و نشاط جوانان پرورش یافته در کارگاه‌های حوزه هنری نوید‌بخش این موضوع است که این جشنواره در سطح منطقه‌ای نیز قابل برگزاری است.

وی بیان داشت: هیئت داوران جشنواره سید مهدی عابدینی، محمدرضا غفاری، نیما بیگلریان هستند.