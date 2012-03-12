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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۸

طاهری:

18 گروه در جشنواره اتودهای نمایشی گلستان رقابت می کنند

18 گروه در جشنواره اتودهای نمایشی گلستان رقابت می کنند

گرگان – خبرگزاری مهر: مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان گلستان گفت: 18 گروه نمایش در در جشنواره نمایشنامه‌خوانی و اتودهای نمایشی استان رقابت می کنند.

مسعود طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 18 گروه نمایشی شرکت کننده در سومین جشنواره نمایشنامه‌خوانی و اتودهای نمایشی از 23 اسفندماه به مدت سه روز در محل مجتمع فرهنگی، سینمایی بهمن گرگان به رقابت خواهند پرداخت.

وی گفت: از بین 53 اثر نمایشنامه‌ و طرح نمایشنامه رسیده به دبیرخانه،  18 اثر توسط هیئت داوران بازبینی انتخاب و در بخش مسابقه پذیرفته شده‌اند.

طاهری در ادامه افزود: با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌ها و حساسیت‌های حوزه هنری در تولید، وحدت رویه و انسجام گروهی در بین شرکت‌ کنندگان، چشم‌گیر بود.
 
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: حضور پرشور و نشاط جوانان پرورش یافته در کارگاه‌های حوزه هنری نوید‌بخش این موضوع است که این جشنواره در سطح منطقه‌ای نیز قابل برگزاری است.
 
وی بیان داشت: هیئت داوران جشنواره سید مهدی عابدینی، محمدرضا غفاری، نیما بیگلریان هستند.
کد مطلب 1558671

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