جشنواره بزرگ نوروزخوانی در مازندران برگزارمی شود

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای این جشنواره از 24 اسفند به مدت شش روز با حضور دو گروه برتر از هنرمندان بخش تئاترخیابانی و نوروزخوانان مشهور مازندرانی و آمل در خیابانهای این شهرآغاز و آنان دراین مدت برای مردم نوروزخوانی خواهند کرد.

وی افزود: در مجموع هفت مسیر برای حرکت گروه های نوروزخوانی در آمل در نظرگرفته شده که میدان قائم به سمت میدان مرکزی شهر17 شهریور، منطقه پایین بازار، منطقه رضوانیه، پل معلق به سمت میدان 17 شهریور ، خیابان امامرضا (ع)، منطقه اسپه کلا و میدان قائم به سمت پلیس راه آمل ازجمله این مسیرها است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل اضافه کرد: برنامه های گروه های نوروزخوانی درآمل هر روز از ساعت 17 الی 20 شب در مسیرهای تعیین شده اجرا خواهد شد.

محمدی، هدف از برپایی برنامه های نوروزخوانی درآستانه سال جدید شمسی را تقویت فرهنگ بومی و ایجاد شور و نشاط در میان کسبه ، خانواده ها و شهروندان بیان کرد.

وی دربیان تاریخچه نوروزخوانی هم اضافه کرد: نوروز خوانی یا بهار خوانی ، گونه‌ای از آواز خوانی است که در گذشته در ایران رواج داشته‌ ودر حال حاضر نیزاین گونه آواز خوانی بیشتر در استان‌های مازندران و گیلان رواج دارد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل یادآورشد: در این برنامه ها افرادی که به آن‌ها نوروز خوان گفته می‌شود پیش از آغاز فصل بهار به صورت دوره‌گردی به شهرها و روستاهای مختلف می‌روند و اشعاری در مدح بهار یا با ذکر مفاهیم مذهبی به صورت بداهه یا از روی حافظه می‌خوانند.

محمدی ادامه داد: این اشعار اکثرأ به زبان‌های طبری و گیلکی بوده و بیشتر بصورت ترجیع بند ، توسط یک یا چند شخص همزمان خوانده می‌شود.

