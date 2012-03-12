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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۶

در آستانه انتخابات؛

همپیمان 11 ساله برلوسکنی از وی جدا شد

همپیمان 11 ساله برلوسکنی از وی جدا شد

"اومبرتو بوسی" رهبر حزب اپوزیسیون ایتالیا که طی 11 سال گذشته با نخست وزیر سابق این کشور همکاری کرده جدایی خود را از وی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، "اومبرتو بوسی" رهبر حزب پوپولیستی راستگرای ایتالیا موسوم به لگا نورد از جدایی قطعی خود از "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر سابق این کشور خبر داد.

وی با اعلام این مطلب در آستانه انتخابات محلی ایتالیا گفت حزبش از همکاری خود با حزب راستگرای میانه "ملت آزادی" به رهبری برلوسکنی صرفنظر کرده و در این انتخابات که در روزهای ششم و هفتم ماه می برگزار می شود، جداگانه شرکت خواهد کرد.

بوسی با بیان اینکه همپیمانی با برلوسکنی دیگر به صلاح نبوده و هیچ تاثیری در کسب آرای انتخاباتی ندارد، گفت : ما به هر قیمتی به اهداف خود می رسیم، اما برای این کار از آزادی خودمان صرفنظر نمی کنیم.
 
گفتنی است بدنامی برلوسکنی که با به جریان افتادن بیش از 100 عنوان پرونده وی در دستگاه قضایی ایتالیا به اوج خود رسیده، سبب ریزش شمار آرای حزب وی و رویگردانی همپیمانان سیاسی اش شده است.
کد مطلب 1558674

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