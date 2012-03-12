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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۴۸

وادی خیل در گفتگو با مهر:

مازندران مرکز استعدادیابی کشتی ایران شد

مازندران مرکز استعدادیابی کشتی ایران شد

ساری - خبرگزاری مهر:مدیر کل دفتر استعداد یابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش وجوانان، از انتخاب مازندران به عنوان پایگاه استعداد یابی و قهرمانی کشتی ایران خبرداد.

نادر وادی خیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این پایگاه یک میلیارد و500 میلیون ریال در راستای توسعه پایگاه و زیرپوشش قرار دادن رده های مختلف سنی کشتی در مازندران است.

وی افزود: برای سال 91 اعتبارخوبی از دفتراستعداد یابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش وجوانان برای جدی ترشدن فعالیت های پایگاه استعداد یابی وقهرمانی کشتی مازندران اختصاص داده خواهد شد.
 
مدیرکل دفتراستعداد یابی وتوسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش وجوانان با اشاره به اینکه سیاستگذاریهای این بخش توسط این وزارتخانه انجام واجرای آن توسط هیئت کشتی مازندران خواهد بود،اضافه کرد: دراین خصوص مراکزهای علمی ودانشگاهی مازندران هم در راستای علمی کردن فعالیتهای پایگاه قهرمانی به اجرای این طرح کمک خواهند کرد.
 
وادی خیل اضافه کرد: اجرای موفق وعلمی این طرح ونتیج حاصل ازآن باعث خواهد شد تا پایگاه های استعدادیابی کشتی در استانهای دیگر هم اجرا شود.
 
وی ادامه داد: یکی از سیاست های وزارت ورزش وجوانان، اجرای طرح های استعدادیابی درکشور براساس بررسی که انجام شد، هست ودراین خصوص رشته هایی که درهر استان شاخص باشد، به طور خاص توجه خواهد شد.
 
مدیرکل دفتراستعداد یابی وتوسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش وجوانان، مازندران را ازجمله استانهایی که در رشته کشتی حرف های زیادی برای گفتن دارد، یاد کرد.
 
وی یادآورشد: این استان در رشته کشتی توانمندیها و استعدادهای زیادی دارد  وبه نوعی از رشته هایی است که جنبه ملی دارد.
 
کد مطلب 1558675

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