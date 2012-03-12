رایزنی سران عربستان و اردن درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، عبدالله دوم امروز در ریاض با عبدالله بن عبدالعزیز دیدار کرد.



در این دیدار که در یکی از کاخهای پادشاه عربستان برگزار شد، مسائل مهم منطقه ای و بین المللی و روابط دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



سران عربستان و اردن همچنین درباره اقدامات ضد سوری به بحث و تبادل نظر پرداختند. روند به بن بست رسیده سازش هم از جمله محورهای مذاکرات عبدالله دوم و عبدالله بن عبدالعزیز بود.



عربستان از جمله رژیمهایی است که به صراحت از گروههای مسلح در سوریه و اقدامات خشونت آمیز آنها حمایت می کند و در این زمینه بارها خواستار حمایت تسلیحاتی از این گروهها شده است، اردن نیز همسویی کاملی با سیاستهای آل سعود دارد.

