رعایت اخلاق و تقوی در حرفه خبرنگاری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خبرنگاران رسانه های گروهی استان عصر دوشنبه در خانه تاریخی حسینیه امینی های قزوین برگزار شد.



در این مراسم که خبرنگاران و مدیران خبرگزاریها و مطبوعات محلی استان حضور داشتند حجت الاسلام علی مرادی با تقدیر از تلاش خبرنگاران در انعکاس فعالیت های اداره اوقاف اظهارداشت: اگر کاری در این اداره صورت گرفته با تلاش فعالان رسانه ها به اطلاع مردم رسیده است.



وی افزود: خبرنگاران در ترویج فرهنگ وقف و آشنایی مردم با این سنت حسنه بسیار تاثیرگذار عمل کرده اند و امیدواریم این همکاری همچنان تداوم یابد.



مرادی تصریح کرد: در سال 91 مصمم هستیم با کمک رسانه ها آثار ارزشمند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سنت حسنه وقف را بیش از گذشته بازگو کنیم تا این کار دینی رواج بیشتری در جامعه پیدا کند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآورشد: خبررسانی در خصوص امور دینی و وضعیت موقوفات کار ارزشمندی است که ثواب اخروی هم دارد و موجب ماندگاری این فرهنگ در جامعه می شود.



این مسئول با بیان اهمیت رعایت اخلاق در حوزه خبرنگاری اظهارداشت: در رسانه ها باید اخلاق و تقوی رعایت شود تا این جایگاه صدمه نبیند.

وی افزود: متاسفانه در دوران اصلاحات بی تقوایی رسانه ها زیاد شد و آسیب های جدی دیدیم اما در شرایط کنونی ایت مسائل کمتر شده است.



حجت الاسلام مرادی یادآور شد: خبرنگاران باید امانت دار باشند و با بیان حقایق به پیشرفت امور و حل مشکلات و نواقص موجود کمک کنند.



وی فعالیت رسانه های استان قزوین را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: بخشی از خدمات خود را مرهون تلاش خبرنگاران می دانیم و از تلاش همه فعالان این عرصه تقدیر می کنیم.



استقبال از طرحهای ابتکاری در بقاع متبرکه



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با استقبال از ارائه طرح های ابتکاری در حوزه وقف گفت: از هر برنامه و طرح ابتکاری و فکر نو که برای تبدیل این اماکن دینی به قطب فرهنگی کمک کند استقبال می کنیم و آماده ایم آن را اجرا کنیم.



در این مراسم از خبرنگاران برتر استان که در انعکاس فعالیتهای این اداره بیشترین تلاش را داشتند با اهداء لوح تقدیر شد.