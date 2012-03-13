لوپن شرط حضور در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مارین لوپن" رهبر حزب راستگرایان افراطی فرانسه موسوم به "جبهه ملی" توانست پیش از اتمام موعد مقرر حد نصاب کسب 500 امضا از مقامات سیاسی منتخب مردم این کشور را کسب کند.

وی با اعلام این مطلب از آمادگی خود برای شرکت در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که در روز بیست و دوم آوریل (سوم اردیبهشت 1391) برگزار می شود خبر داد.

این در حالی است که مهلت جمع آوری این میزان امضای مقامات فرانسوی به عنوان شرط اصلی شرکت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه به پایان می رسد و لوپن به فاصله دو روز مانده به اتمام این مهلت، توانست حضورش را در صحنه رقابت با "نیکلا سارکوزی" تثبیت کند.

این گزارش می افزاید در صورتی که لوپن موفق به کسب 500 امضا نمی شد، به احتمال زیاد تمام آرای جناح وی به صندوقهای متعلق به رئیس جمهوری محافظه کار کنونی فرانسه ریخته می شد و این امتیاز بزرگی برای سارکوزی به حساب می آمد.

بر اساس نظرسنجی ها در حال حاضر "فرانسوا اولاند" نامزد سوسیالیستهای فرانسه از بیشترین بخت برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2012 این کشور برخوردار بوده و سارکوزی و لوپن در رتبه های بعدی قرار دارند.