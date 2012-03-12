قرارداد ساخت 100 واگن خط 2 قطار شهری مشهد امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی در این مراسم که عصر دوشنبه برگزار شد از حمل و نقل به عنوان مهمترین موضوع زیرساختی مورد نیاز زائران یاد کرد و گفت: این موضوع حتی از اسکان نیز برای شهرهای زیارتی و پرتردد مهم تر است.

وی افزود: توسعه حمل و نقل در کشور نیز یکی از موضوعات محوری و اصلی است و این موضوع در مشهد مقدس به دلیل وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و تردد سالانه بیش از 25 میلیون زائر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: در افق چشم انداز 1404 مشهد میزبان سالانه 40 میلیون زائر خواهد بود که در صورت فراهم نمودن زیرساخت های موردنیاز، در دو سه سال آینده این آمار محقق خواهد شد.

صلاحی ضمن ابراز خرسندی از بهره برداری خط یک قطارشهری مشهد از آمادگی این شرکت برای خدمات دهی به زائران در ایام نوروز خبر داد و خواستار تسریع در روند اجرایی خط دو، سه و چهار قطارشهری مشهد شد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء نیز درا ین مراسم درباره خط دو قطارشهری مشهد گفت: این خط از جنوب به شمال شهر مشهد و بالعکس از مسیر بولوار فضل بن شاذان تا انتهای بولوار طبرسی به طول 14.9 کیلومتر و 12 ایستگاه زیرزمینی در حال احداث می باشد.

سردار ابوالقاسم مظفری شمس روش اجرای این پروژه را حفاری مکانیزه(TBM) در عمق 17 تا 23 متری زمین ذکر کرد و گفت: مدت این پیمان 5 سال و مبلغ آن حدود 9000 میلیارد ریالاست.

سید محمد پژمان شهردار مشهد نیز در ابتدای این مراسم گزارشی از مشخصات فنی و نحوه خدمات رسانی خط یک قطارشهری مشهد ارائه کرد.