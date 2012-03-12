32 پروژه عمرانی توسط شهرداری برازجان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حسین‌آبادی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی برازجان اظهار داشت: این پروژه‌ها با اعتبار 175 میلیارد ریال در حال اجرا است و دارای پیشرفت خوبی هستند.

وی ادامه داد: اعتبار اجرای این پروژه‌ها از 131میلیارد ریال اعتبار داخلی شهرداری و 44میلیارد ریال نیز اعتبار استانی تامین شده است که امیدواریم اجرای این طرح‌ها موجب رضایت بیشتر شهروندان از اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری برازجان شود.

شهردار برازجان به برگزاری نشست‌های متعدد با مدیران شهرداری برازجان برای بهبود وضعیت پروژه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: اقدمات مطلوبی برای اجام هرچه بهتر فعالیت‌های عمرانی صورت گرفته است.

وی به پروژه‌های مهم اجرایی در شهر برازجان اشاره کرد و گفت: پیاده‌رو سازی، ایجاد فضای سبز، تجهیز پارک‌ها و فضاهای سبز، بهسازی و بازگشایی معابر پرترافیک و اصلی شهر و احداث دومین بازارچه فرعی میوه و تره‌باراز مهمترین این پروژه‌ها است.

حسین‌آبادی افزود: 35 پارک در شهر برازجان موجود است که امسال معادل چهار میلیارد و 250 میلیون ریال انواع تجهیزات و امکانات وسایل بازی و ورزشی، نیمکت و سطل زباله به آنها اضافه شده است

وی اضافه کرد: ساماندهی آرامستان برازجان با اعتبار 100 میلیارد ریالی انجام می‌شود که فاز نخست آن با اعتبار 1500 میلیون ریال هم‌اکنون در دست اجراست.

شهردار برازجان ادامه داد: با توجه به رشد روز افزون زندگی شهری و به تبع آن توسعه شهر برازجان برخی از خیابان‌های قدیمی و پر ترافیک نیاز به بازگشایی دارند که شهرداری برازجان با تمام توان این مهم را مورد توجه قرار داده است.