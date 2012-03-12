به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در دیدار با مسئولان بنیاد بین‌المللی غدیر استان بوشهر اظهار داشت: در شرایطی که شاهد هجمه وهابیت به استان بوشهر هستیم، مدیریت تشیع و فرهنگ علوی در حوزه خلیج فارس توسط فعالان فرهنگی و دینی استان ضروری است و باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت پذیرد.

وی ادامه داد: بنیاد بین‌المللی غدیر در استان بوشهر اقدامات ارزنده و شایسته‌ای انجام داده است که لازم است از این اقدامات آنها تقدیر و تشکر کنیم.

امام جمعه بوشهر افزود: اگر به دنبال حل مشکلات و برطرف شدن انها هستیم باید دانش، تقوا، اخلاق و اخلاص را رعایت کنیم تا به اهداف خود دست یابیم.

وی با اشاره به چگونگی تامین بودجه برای بنیاد بین‌المللی غدیر در شهرستان‌های استان اضافه کرد: با تقوا و برنامه‌ریزی، پروژه‌هایی برای خودکفایی هر دفتر بنیاد در شهرستان‌ها طراحی کنید.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار تخصیص اعتبارات فرهنگی مناسبی از سوی مسئولان استان و شهرستان‌ها به مساجد، حوزه‌ها و کانون‌های فرهنگی شد و گفت: این مراکز باید تقویت شوند.

وی ادامه داد: تلاشگران بنیاد بین‌المللی غدیر استان بوشهر نام امیرالمؤمنین را زنده کردند و موفقیتشان دو چندان است و جا دارد از تلاش‌های روز افزود آنان قدردانی شود و مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند.

امام جمعه بوشهر افزود: هدف بنیاد بین‌المللی غدیر نهادینه کردن مکتب علی(ع) در جامعه برای شناخت ایمان و عمل به راه علی(ع) است‌ که در این راه به توفیقات مهمی دست یافته‌اند.