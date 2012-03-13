مدیران زنجان باید تا پایان اردیبهشت 91 اعتبارات را جذب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری گفت: هر دستگاهی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 91 اعتبارات را جذب کند تشویقی دریافت می کند و در صورت عدم جذب اعتبار، پروژه به دستگاه دیگر داده می شود از این رو باید دستگاههای اجرایی پاسخگوی کار در حوزه خود باشند.

وی همچنین همت و تلاش مدیران دستگاههای اجرایی را در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بسیار اثر گذار دانست و افزود: مدیران از ظرفیتها و توان برای درست برگزار شدن انتخابات استفاده لازم را کردند.

وی ادامه داد: مشارکت حداکثری مردم استان زنجان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عزت و سربلندی را به ارمغان آورد و فتنه های داخل و خارج را خنثی کرد.

استاندار زنجان گفت: مردم استان با مشارت 72درصدی در انتخابات به فرمایشات مقام معظم رهبری لبیک گفتند و در این راستا غرب با استفاده از فضای سایری و خبرگزاریهای غربی درصدد بود تا حضورمردم در انتخابات را کم رنگ کند ولی ناامید شد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: در برگزاری انتخابات عوامل اجرایی انتظامی، امنیتی، اطلاعات فضای امن و بدون هیچگونه دغدغده را ایجاد کردند و هیچ بهانه ای دست دیگران ندادند.

وی در ادامه ، اطلاع رسانی درست و شفاف خبرگزاری ها را در برگزاری انتخابات بسیار خوب و عالی یاد کرد و افزود : خبرگزاری ها با تشویق و ترغیب مردم برای حضور در انتخابات بسیار خوب عمل کردند

استاندار زنجان گفت: از تمام زوایا انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مکتوب و مشارکت باشکوه مردم استان هم مکتوب تدوین می شود.

رئوفی نژاد خدمات دولت در سال جهاد اقتصادی را بسیار خوب اعلام کرد و گفت: سال 90 یک ویژگی خاص داشت و گامهای بسیار بلند تری برداشته شد از این رو در این راستا مدیران در سال 90 همت بیشتری را در توسعه استان در همه حوزه ها را در دستور کار قرار دهند .

وی افزود: در سال 90 افزایش اعتبارات عمرانی، افتتاح و بهره برداری پروژه های گوناگون دربخشهای مختلف بوده است.

استاندار زنجان ادادمه داد: در سه ماهه اول سال 91 طرحهای بزرگ و کوچک بهره برداری خواهد شد در این راستا باید مدیران نسبت به اجرای سریع روند پروژه ها برنامه ریزی های لازم را در دستور کار قرار دهند.

رئوفی نژاد گفت: در سال 91 هیچ نیروی شرکتی و قراردی نباید در دستگاهی مشغول به کار باشد لذا در صورت کار این نیروها در دستگاهها برخورد قانونی با مدیر صورت می گیرد.