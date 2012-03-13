"بوسیدن روی ماه" بالاخره مجوز اکران گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرجی مدیر پخش حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره صدور پروانه نمایش این فیلم سینمایی اظهار داشت: بالاخره پروانه نمایش عمومی "بوسیدن روی ماه" در تاریخ بیست‌ودوم اسفندماه 1390 صادر شد و آن را از اداره کل نظارت و ارزشیابی تحویل گرفتیم.

او در مورد مدت زمانی که برای پیگیری صادر شدن پروانه نمایش این فیلم صرف شد، گفت: تهیه‌کننده، کارگردان و ما از سوی حوزه هنری به‌عنوان مسئول پخش فیلم، بعد از جشنواره همواره پیگیر صادر شدن پروانه نمایش فیلم بودیم و بعد از این مدت تلاش و پیگیری بالاخره در روزهای پایانی اسفندماه موفق به دریافت پروانه شدیم.

فرجی در پاسخ به این پرسش که با توجه به درخواست اکران فیلم در نوروز دلیل صادر شدن پروانه نمایش در این مقطع و بعد از روشن شدن تکلیف اکران نوروزی چیست، گفت: ما در نامه‌هایی به اداره نظارت و ارزشیابی و شورای صنفی نمایش اعلام کرده بودیم که می‌خواهیم فیلم را در نوروز1391 اکران کنیم و برنامه ما برای آنان روشن بود، با این حال مسئولان 22 اسفندماه را به عنوان زمان صادر شدن مجوز اکران مناسب دانستند.

او در پایان اظهار داشت: به هر حال اکنون برنامه اکران عید بسته شده‌است و تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده ما نیست. ما تلاش‌مان را در این زمینه انجام دادیم و پس از این برنامه دیگری برای اکران فیلم خواهیم داشت.

همایون اسعدیان این فیلم را براساس طرحی از منوچهر محمدی نوشته و کارگردانی کرده‌است و محمدی خود تهیه‌کنندگی کار را برعهده داشته‌است.

در این فیلم شیرین یزدان‌بخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر، سعید پورصمیمی، شیدا خلیق، شاهرخ فروتنیان، شبنم مقدمی، امیرحسین رستمی، نازنین خزاعی، لیلی فرهادپور و... به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان "بوسیدن روی ماه" آمده است: احترام السادات و فروغ خانم که در همسایگی هم زندگی می‌کنند بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.