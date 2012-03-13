به گزارش خبرگزاری مهر، حوضه زاینده رود برای پنجمین سال پی در پی خشکسالی را تجربه می کند و در حال حاضر حجم سد زاینده رود 210 میلیـــون مترمکعب است که این رقم نسبت به متوسط سـالیانه بیش از 75 درصد کاهش دارد و میزان ریزشــهای جوی در سرشاخه های سد زاینده رود نیز نسبت به متوسط دراز مدت حدود 25 درصد کاهش داشته است.

علاوه بر این، میزان برف نازل شده در منطقه نسبت به متوسط دراز مدت در ایستگاه چلگرد به عنوان شاخص منطقه سد زاینده رود 55 درصد نسبت به دراز مدت کاهش داشته است.

با وجود وضعیت بحرانی منابع آب استان و بنا به تصمیم ستاد بحران استان مقرر شد به منظور حفظ بخشی از غلات کشت شده در شرق استان و همچنین حفظ باغات، مقداری آب در حداقل ممکن و بصورت نوبتی بین کشاورزان منطقه شرق توزیع گردد.

با توجه به شرایط بحرانی پیش رو از کلیه مصرف کنندگان اعم از مصارف شرب و خانگی، صنعتی و کشاورزی درخواست می شود حداکثر تلاش خود را برای صرفه جویی در مصرف آب به کار گیرند تا بتوان بحران آبی پیش رو را پشت سر گذاشت.