مدیران با خدمت صادقانه فعالیت های ماندگار از خود برجا بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را یک امتحان بزرگ برای ملت یاد کرد و افزود: مردم با حضور گسترده خود در انتخابات کشور را سربلند کردند.

وی اظهار داشت: حضور 72 درصدی مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افتخارآفرین است و مایه سربلندی ملت ایران در برابر استکبار است.

نماینده ولی فقیه در زنجان گفت: 33 سال دوران ننگ پهلوی و دوران 200 ساله قاجاریه دوران بسیار ننگ برای تاریخ است لذا تاریخ پاسخگوی ملت است.

خاتمی تاکید کرد: مدیران دستگاهها باید صادقانه به مردم خدمت کنند و تاریخ بسیار خوب و ماندگاری در ذهنها بماند.

وی افزود: در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عوامل اجرایی عملکرد خوبی داشتند و از کلیه امکانات نهایت استفاده را کردند.

نماینده ولی فقیه در زنجان گفت: در راستای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری ها و خبرنگاران فضای بسیار امنی را ایجاد کردند لذا عملکرد درست و خوب خبرنگاران قابل تقدیر است.