200 هزار بروشور آموزش پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی عصر دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اصفهان افزود: علاوه بر این بروشورها، شب چهارشنبه‌سوری نیز چادرهای پایگاه‌های هلال احمر در چند نقطه شهر به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اینکه تمام مردم می‌توانند عضو داوطلب هلال احمر باشند، اظهار داشت: داوطلبان می‌توانند در فعالیتهای عام‌المنفعه حضور داشته باشند.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود به اجرای طرح فرشتگان رحمت در طول ایام نوروز اشاره کرد و ادامه داد: هر ساله در ایام نوروز، طرح فرشتگان رحمت برای کمک به نیازمندان و زنان سرپرست خانوار در جمعیت هلال احمر برگزار و طبق آن، بسته‌هایی شامل چند کالای مورد نیاز بین خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

وی بیان داشت: کمک‌های نقدی برای آزادی زندانیان و کمک به زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های بی‌سرپرست نیز از دیگر اهداف اجرای طرح فرشتگان رحمت به حساب می‌آید.

سلیمی به تفاهمنامه هلال احمر با سازمان بهزیستی اصفهان اشاره کرد و اضافه کرد: طبق این تفاهمنامه که اخیرا منعقد شده، به مددجویان بهزیستی توسط هلال احمر کمک‌های مختلفی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ارزش سبد کالای در نظر گرفته شده برای طرح فرشتگان رحمت 60 هزار تومان است، تاکید کرد: حبوبات، برنج، گوشت و در برخی موارد هم مرغ در این سبد گنجانده شده است.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان در ادامه با اشاره به اجرای طرح التیام جمعیت هلال احمر استان در طول سال، گفت: در این طرح به بیماران در سراسر استان کمکهای مختلفی داده می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود، آموزش را یکی از مهمترین اقدامات جمعیت داوطلبان هلال احمر دانست و افزود: به صورت پایلوت در 10 دبیرستان اصفهان و تمام شعب هلال احمر، آموزشهای مختلفی برای پیشگیری از حوادث شب چهارشنبه آخر سال ارائه دادیم.