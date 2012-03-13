نمایشگاههای فروش بهاره گلستان/ فرصتی برای عرضه محصولات بی کیفیت

به گزارش خبرنگار مهر، محصولات مختلف درحالی حدود 15 تا 20 درصد در نمایشگاههای فروش بهاره عرصه می شود که قیمت این اجناس نسبت به سال قبل در همین نمایشگاه دو برابر شده است.

با این حال، چندسالی است نمایشگاه های بهاره در جای جای کشور برپا می شود وفلسفه وجودی آن نیز عرضه یکجای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و پایین بودن قیمت ها نسبت به بازار است.

در سطح استان گلستان نیز هشت نمایشگاه فروش بهاره و 500 غرفه فروش ویژه دایره شده است.

نمایشگاه بهاره شهرستان گرگان نیز از از 15اسفند در مجل دائمی نمایشگاه های گرگان کار خود را آغاز کرده است وتا 24 اسفندماه ادامه دارد وعمده ترین کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه می شود اعم از پوشاک، مواد غذایی، خشکبار و شیرینی و... است.

هرچند استقبال از این نمایشگاهها همیشه خوب است و نمایشگاه گرگان نیز از این قاعده مستثنی نیست اما این نمایشگاه ها عمدتا خریدارانی را که به دنبال کالای با کیفیت هستند را راضی نمی کند.

با گشتی کوتاه در نمایشگاه و دیدن کالاها خصوصا غرفه های پوشاک، این نکته به ذهن می آید که اصل اول در این نمایشگاه قیمت نسبتا مناسب کالاها است، کالاهایی که علیرغم قیمت پایین کیفیت خوبی ندارند.

یکی از بازدید‌کنندگان نمایشگاه بهاره گرگان با اشاره به کیفیت نامرغوب و قیمت نه‌چندان مناسب پوشاک عرضه شده در این نمایشگاه، علت حضور خود در این محل را قیمت‌های نابسامان فروشگاه‌های سطح شهر ذکر کرده است.



جعفری افزود: بسیاری از مردم به امید خرید مایحتاج شب عید خود با قیمت و کیفیت مناسب به نمایشگاه‌های فروش بهاره مراجعه می‌کنند اما با توجه به کیفیت و در برخی موارد قیمت کالاهای عرضه شده به ‌نظر ممی‌رسد این مراکز نیز قادر به تامین نیاز آنان نباشند.



وی با بیان اینکه تا کنون خریدی از نمایشگاه نداشته است، مزیت برپایی نمایشگاه‌های فروش بهاره را در عرضه یک‌جای اغلب کالاهای مورد نیاز مردم در شب عید قلمداد کرده و می‌گوید: تنها برای بازدید و مقایسه قیمت‌ها به این محل آمده‌ام و قصد خرید از نمایشگاه را ندارم چرا که بیشتر پوشاک عرضه شده در این نمایشگاه اجناسی است که فروشندگان در سطح شهر قادر به فروش آنها نبوده و نمایشگاه را محلی برای عرضه اینگونه کالاها یافته‌اند.



وی بیان داشت: بر خلاف گفته‌های دست‌اندرکاران اکنون هیچ‌یک از برندهای معروف پوشاک در این نمایشگاه حضور نداشته و کالاهای عرضه شده فاقد کیفیت لازم است.

یکی از بازدید‌کنندگان غرفه‌های کیف و کفش نیز با اشاره به کیفیت پایین کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه، می‌گوید: کیف و کفش عرضه شده در این نمایشگاه همان اجناس وارداتی است.



خانم موسوی که به همراه دوستش به نمایشگاه آمده است نیز می گوید: برای خرید مانتو وشلوارعید به نمایشگاه آمده بودم اما اجناسی که عرضه شده بود کیفیت و زیبایی را نداشت برای همین خریدی از نمایشگاه انجام ندادم .



یک خانم خانه دار که البته بسته های زیادی از مواد غذایی در سبد خریدش بود در خصوص نمایشگاه گفت: برخی مواد غذایی ولوازم مورد نیاز خانه در نمایشگاه با قیمت مناسب یافت می شود ومن هر ساله این کالاها را به مقدار زیاد خریداری می کنیم.



وی گفت: آجیل و خشکبار از جمله محصولاتی است که این روزها و در آستانه شب عید افزایش قیمت نزدیک به 2برابری را نسبت به سال گذشته شاهد بوده است.

قیمت آجیل و خشکبار در واحدهای صنفی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و فروشندگان این محصولات خشکسالی و برخی آفات را دلیل اصلی گرانی آجیل و خشکبار عنوان می‌کنند.



این روند موجب شده است که در نمایشگاه فروش بهاره قیمت‌های آجیل و خشکبار تعجب خریداران را به همراه داشته باشد.



در نمایشگاه گرگان پسته ممتاز 20 هزار تومان، کله‌قوچی درجه دو، 16هزار تومان، مغز بادام شور خارجی و ایرانی نه چندان مرغوب 16‌هزار تومان، ، تخمه شور ژاپنی و تخمه کدو گوشتی6 هزار و 500 تومان، تخمه کدو ریز 7هزار تومان، آجیل مخلوط درجه دو 9‌هزار تومان و بادام هندی با کیفیت‌های نه چندان مناسب به قیمت 15تا20هزارتومان درهر کیلو به مردم عرضه می‌شود.

هرچند به نظر می رسد استقبال از نمایشگاه های بهاره تا حدودی خوب است اما می طلبد مسئولان در این زمینه برنامه یزی بیشتری داشته باشند تا استفاده کنندگان بتوانند بهره کامل از این نمایشگاه ها را داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره بعنوان یکی از برنامه های تنظیم بازار شب عید به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها به ویژه در ایام پایانی سال توسط سازمان صورت می گیرد.



ناصر فخر موحدی افزود: تنظیم بازار کالا و خدمات به عنوان یکی از مهمترین سیاست های اجرایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مردم است.

وی با اعلام اینکه در نمایشگاه امسال گرگان 253 غرفه در فضایی به مساحت هفت هزار متر مربع برگزار شده است، گفت: فروش اقلام اولویت دار و مورد نیاز مردم مانند آجیل و خشکبار، شکلات و شیرینی، مواد غذایی و پروتئینی، کیف و کفش، البسه و پوشاک و سایر اقلامی که مورد نیاز همشهریان عزیز در پایان سال قرار می گیرد از جمله محصولات عرضه شده در این نمایشگاه است.



فخر موحدی با اعلام عرضه کالاهای غرفه داران با 10 تا 20 درصد تخفیف، عنوان کرد: مردم همه ساله استقبال خوب و گسترده ای از اینگونه نمایشگاهها بعمل می آورند لذا امسال هم طبق سنوات قبل در سطح هشت شهرستان استان گلستان شامل گرگان، گنبدکاووس، کلاله، آزادشهر، علی آبادکتول، بندرگز، کردکوی و مینودشت، مشابه این نمایشگاه برگزار شده است.



وی افزود: بازرسین سازمان و مجمع امور صنفی در این نمایشگاه مستقرند و بر قیمت کالاها و اجناس عرضه شده و بر سایر تخلفات احتمالی رسیدگی و نظارت خواهند کرد.



نمایشگاه فروش بهاره شهرستان گرگان از پانزدهم تا 24 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی فعالیت خواهد داشت و مردم می توانند صبح ها از ساعت 9 الی 13 و عصرها از ساعت 16 الی 21 از این نمایشگاه بازدید کنند.

در مجموع هشت نمایشگاه با 800 غرفه فروش در شهرهای گلستان دایر شده است.