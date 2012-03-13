تفاهم نامه های صنعتی و بازرگانی بین تجار افغانستان و خراسان شمالی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب، 27 تفاهم نامه در زمینه محصولات غذایی، مصالح ساختمانی و ساخت کارخانجات مختلف به ارزش تقریبی 20 میلیون دلار بین تجار افغانستان و بازرگانان خراسان شمالی امضا شد.

بر اساس این تفاهمنامه ها، خراسان شمالی برای ساخت کارخانجات الکترود، لبنیات، آب معدنی و سایر مواد خوراکی در افغانستان اقدام خواهد کرد.

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: علاوه بر این تفاهم نامه ها مذاکرات دیگری نیز در جریان بوده که طی آن شرکت های خراسان شمالی، حجم تجارت خود با هیئت بازرگانان افغانی را افزایش می دهند.

محمد صمدی سفر هیئت تجار افغانی به خراسان شمالی را بسیارمثبت ارزیابی کرد و افزود: در طول این سفر توافقات اولیه برای برگزاری نمایشگاه محصولات خراسان شمالی در افغانستان به عمل آمد.

وی گفت: تفاهم نامه های امضا شده پس از رایزنی و انجام مقدمات لازمه به صورت قراردادهای بین دو کشور منعقد شده و قابلیت اجرا خواهند یافت.

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: تجارت موتور محرکه اقتصاد در کشور بوده و صنعتگران و تولید کننده های استان باید سعی در تولید محصولات با نگاه صادرات محور باشند.

هیئت افغانی طی سه روز حضور در خراسان شمالی ازبخش‌های مختلف واحدهای صنعتی استان ازجمله پتروشیمی خراسان، کارخانه سیمان بجنورد، شهرکهای صنعتی شماره یک و دو بجنورد و پنج واحد صنعتی در شیروان بازدید کردند.

هیئت تجاری و بازاریابی افغانستان، در آخرین ساعات دوشنبه شب، بجنورد را به مقصد مشهد برای بازگشت به کابل ترک کرد.

قرار است در آینده یک هیئت تجاری از خراسان شمالی نیز به کشور افغانستان اعزام شود.