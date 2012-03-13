دهیار روستای خورآباد در گفتگو با مهر، عنوان کرد: بیش از 80 سال است که کشاورزان روستای خورآباد هر ساله در ماه اسفند و نزدیک شدن به ایام نوروز در کنار کار کشاورزی در استخرهای مزارع خود به تولید و پرورش ماهی قرمز می پردازند.



اصغر شاه ابراهیمی اظهار داشت: 50 خانوار از اهالی این روستا به پرورش ماهی قرمز مشغول هستند و هر ساله در ماه اسفند بیش از 3 میلیون ماهی قرمز پرورش داده و آن ها را به شهرهای دیگر کشور از جمله تهرانٰ اصفهانٰ اراکٰ شیرازٰ قم و بندر عباس می فرستند.



وی با بیان اینکه مردم این روستا در استان های شمالی کشور نیز به تولید و تکثیر ماهی قرمز مشغول هستندٰ افزود: سالیانه بیش از 200 میلیون تومان جهت تولید ماهی قرمز هزینه شده و در شهرهایی مانند رشتٰ شفت و فومن ایجاد اشتغال می شود.



شاه ابراهیمی در ادامه افزود: بیشتر جوانان این روستا در ماه اسفند به کار پرورش ماهی روی آورده و از این راه کسب در آمد می کنند.



روستای خورآباد در 13 کیلومتری جنوب شرقی استان قم واقع شده که جمعیتی بیش از 1500 نفر در این روستا زندگی می کنند.