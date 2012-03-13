دهیار روستای خورآباد در گفتگو با مهر، عنوان کرد: بیش از 80 سال است که کشاورزان روستای خورآباد هر ساله در ماه اسفند و نزدیک شدن به ایام نوروز در کنار کار کشاورزی در استخرهای مزارع خود به تولید و پرورش ماهی قرمز می پردازند.
اصغر شاه ابراهیمی اظهار داشت: 50 خانوار از اهالی این روستا به پرورش ماهی قرمز مشغول هستند و هر ساله در ماه اسفند بیش از 3 میلیون ماهی قرمز پرورش داده و آن ها را به شهرهای دیگر کشور از جمله تهرانٰ اصفهانٰ اراکٰ شیرازٰ قم و بندر عباس می فرستند.
وی با بیان اینکه مردم این روستا در استان های شمالی کشور نیز به تولید و تکثیر ماهی قرمز مشغول هستندٰ افزود: سالیانه بیش از 200 میلیون تومان جهت تولید ماهی قرمز هزینه شده و در شهرهایی مانند رشتٰ شفت و فومن ایجاد اشتغال می شود.
شاه ابراهیمی در ادامه افزود: بیشتر جوانان این روستا در ماه اسفند به کار پرورش ماهی روی آورده و از این راه کسب در آمد می کنند.
روستای خورآباد در 13 کیلومتری جنوب شرقی استان قم واقع شده که جمعیتی بیش از 1500 نفر در این روستا زندگی می کنند.
کهک - خبرگزاری مهر: هر ساله در ماه اسفند و نزدیک شدن به ایام نوروز بیش از 3 میلیون ماهی قرمز در روستای خورآباد بخش کهک تولید و تکثیر می شود.
دهیار روستای خورآباد در گفتگو با مهر، عنوان کرد: بیش از 80 سال است که کشاورزان روستای خورآباد هر ساله در ماه اسفند و نزدیک شدن به ایام نوروز در کنار کار کشاورزی در استخرهای مزارع خود به تولید و پرورش ماهی قرمز می پردازند.
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