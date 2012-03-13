بهبود حال عمومی پلنگ مصدوم منتقل شده به پردیسان

سیامک مسعودی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: پلنگ ماده پارک پردیسان تحت مراقبت کامل به فضای بزرگتری منتقل شد و شرایط عمومی پلنگ مصدوم انتقالی از استان گلستان به پارک پردیسان پس ازعمل جراحی مناسب است.



به گفته وی، پلنگ ماده انتقالی از استان گلستان به پارک پردیسان که به دلیل گیرافتادن درتله ازناحیه دست چپ مصدوم شده بود پس ازعمل جراحی که در بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انجام شد، هم اکنون درپارک طبیعت پردیسان تحت نظارت کامل دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

مسعودی اظهار داشت: به علت وجود عفونت خونی و اقدامات پیشگیرانه بعد از عمل جراحی روزانه توسط دامپزشک پارک پردیسان آنتی بیوتیک لازم برای این حیوان تجویز می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر رفلکس های این پلنگ طبیعی است و معاینات دوره ای خونی که بر روی او انجام می شود نشان می دهد که مشکل خاصی ندارد و در خون آن عفونت وجود ندارد.

مسعودی یادآور شد: اما به دلیل جلوگیری از عفونت های بعدی همچنان این حیوان باید آنتی بیوتیک مصرف کند و به دلیل نقص عضوی که دارد نمی توان در طبیعت رهایش کرد.

وی افزود: وضعیت تغذیه وشرایط عمومی حیوان پس ازعمل جراحی مناسب است درحال حاضرپلنگ مذکور تحت مراقبت کامل به فضای بزرگتری منتقل شده است.

مسعودی تأکید کرد: به دلیل اینکه گربه سانان اصولاً تحرک بسیار زیادی دارند امکان استفاده از پروتز مصنوعی به جای دست قطع شده این پلنگ ماده وجود ندارد.

