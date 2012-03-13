لغو ممنوعیت مالکیت اتباع خارجی / مالکیت 60 ساله قابل تمدید تا 60 سال دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه جاکارتا پست، بر اساس قانون پیشنهادی دولت ممنوعیت مالکیت اتباع خارجی در املاک این کشور در مجموعه ها و برجهای مسکونی حذف خواهد شد اما ممنوعیت مالکیت زمین برای خارجی ها هنوز به وقت خود باقی خواهد ماند.

معاون وزیر مسکن عمومی اندونزی در توضیح این اقدام دولت گفت: با پیش بینی های انجام شده گواهی مالکیت آپارتمانهای مسکونی به طور کامل از مالکیت زمین جدا شده است.

"مارپاونگ پانگیهوتان" افزود: بر اساس قانون جدید، مالکیت 60 ساله و قابلیت تمدید تا 60 سال دیگر برای خارجیان در مقابل مالکیت 90 ساله اتباع خارجی در سنگاپور، مزیت بیشتری را نسبت به بازارهای مسکن رقابتی به سرمایه گذاران خارجی در این منطقه ارایه خواهد کرد.

به گفته وی، این قانون که از ماه می سال جاری اجرا خواهد شد تنها در برخی از شهرهای اندونزی مانند جاکارتا، بالی و باتام و با محدودیت قیمتی 220 هزار دلار اعمال خواهد شد.

طبق قوانین جاری اندونزی خارجیان تنها می توانند املاک را در یک دوره 25 سال قابل تمدید به 25 و 20 سال دیگر اجاره کنند.

