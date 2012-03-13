علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد معادن شن و ماسه استان البرز در سال آینده به 200 معدن افزایش می یابد و در این حوزه جایگاه قابل توجهی پیدا خواهیم کرد.



وی ادامه داد: در حال حاضر استان البرز در میزان سرمایه گذاری رتبه هشتم و ایجاد اشتغال در بخش صنعت نیز رتبه ششم را دارا است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز بزرگترین مطالبه صنعت در استان البرز را ساماندهی واحدهای فاقد پروانه و تعیین تکلیف شهرک‌های صنعتی عنوان کرد و افزود: این دو امر نیازمند توجه و رسیدگی هستند.



وی اظهار داشت: در دهه فجر سال جای 26 طرح به بهره برداری رسید که رشد و پیشرفت صنعت استان خوب بوده است.



مهدوی گفت: برای توسعه بیش از پیش صنعت و تولید در استان البرز باید به سمتی برویم تا با همکاری و همراهی دستگاه های عامل هزینه های این بخش را به کمترین میزان برسانیم و با اعمال تشویق های مختلف حتی سرمایه های سرگردان استان را در بخش صنعت سامان بدهیم.

