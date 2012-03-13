بیش از 5 هزار بازرسی از واحدها صنفی البرز صورت گرفت

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید طرح بازرسی در ایام پایان سال، اظهار داشت: بیش از پنج هزار فقره بازرسی با تشکیل 500 پرونده تخلف صنفی طی نیمه اول اسفند سال جاری در استان البرز صورت گرفته است.



وی افزود: طی دو هفته اول اسفند ماه سال جاری پنج هزارو 22 فقره بازرسی، پانصد و سه مورد پرونده تشکیل به ارزش یک میلیارد و 638 میلیون و 522 هزار 950 ریال به شعبات رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: 22 قلم کالای اساسی، نرخ خدمات واحدهای اقامتی تفریحی، فرهنگی، زیارتی، رستورانها و همچنین حمل و نقل بین شهری از جمله سواری، اتوبوس، قطار مورد توجه نظارت و بازرسی بوده است.



نصیری اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به سال جدید طرح تشدید بازرسی آغاز شده است و در صورت مشاهده تخلف با واحدهای متخلف به شدت برخورد خواهد شد.



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: شهروندان استان البرز در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند موضوع را به سامانه 124 گزارش دهند که در اسرع وقت پیگیری می شود.

