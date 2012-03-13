بیش از 5 هزار بازرسی از واحدها صنفی البرز صورت گرفت

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید طرح بازرسی در ایام پایان سال، اظهار داشت: بیش از پنج هزار فقره بازرسی با تشکیل 500 پرونده تخلف صنفی طی نیمه اول اسفند سال جاری در استان البرز صورت گرفته است.
وی افزود: طی دو هفته اول اسفند ماه سال جاری پنج هزارو 22 فقره بازرسی، پانصد و سه مورد پرونده تشکیل به ارزش یک میلیارد و 638 میلیون و 522 هزار 950 ریال به شعبات رسیدگی به تخلفات در تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: 22 قلم کالای اساسی، نرخ خدمات واحدهای اقامتی تفریحی، فرهنگی، زیارتی، رستورانها و همچنین حمل و نقل بین شهری از جمله سواری، اتوبوس، قطار مورد توجه نظارت و بازرسی بوده است.
نصیری اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به سال جدید طرح تشدید بازرسی آغاز شده است و در صورت مشاهده تخلف با واحدهای متخلف به شدت برخورد خواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: شهروندان استان البرز در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند موضوع را به سامانه 124 گزارش دهند که در اسرع وقت پیگیری می شود.
کرج – خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: بیش از پنج هزار فقره بازرسی با تشکیل 500 پرونده تخلف صنفی طی نیمه اول اسفند سال جاری در استان البرز صورت گرفته است.
نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید طرح بازرسی در ایام پایان سال، اظهار داشت: بیش از پنج هزار فقره بازرسی با تشکیل 500 پرونده تخلف صنفی طی نیمه اول اسفند سال جاری در استان البرز صورت گرفته است.
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