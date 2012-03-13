سفر به گرمترین نقطه زمین/ گندم بریان تنور گردشگری کرمان را داغ می کند

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان سرزمین شگفتیهای طبیعت، استانی پهناور دارای انواع اقلیمهای طبیعی از مرتفع ترین تا کم ارتفاع ترین و از سردترین نقطه مسکونی جهان تا گرمترین نقطه زمین.

کمتر کسی است که اهل گردشگری باشد و نام گندم بریان گرمترین نقطه زمین را نشنیده باشد این منطقه در ابر شهر کلوخی جهان در حاشیه کویر شهداد در نزدیکی شهر کرمان واقع شده است.

منطقه ای مملو از عجایب که هر بیننده باید خود شرحی در خصوص آن بنگارد زیرا مملو از شگفتیهای طبیعت و آثار غیر منتظره طبیعی است.

کلوتهای شهداد در فاصله 40 کیلومتری شامل شرق شهداد قرار دارند و گندم بریان نیز در حاشیه شهر کلوخی قرار دارد.

گندم بریان مملو از سنگهای تیره آتش فشانی است و همین امر موجب شده است که به عنوان گرمترین نقطه جهان نام گیرد.

تا چند سال قبل، این عنوان به بیابان العزیزیه در بیابانهای لیبی با دمای 57.7 درجه سانتیگراد و دره مرگ کالیفرنیا با دمای 56 درجه سانتیگراد اختصاص داشت اما در غیاب دستگاههای دولتی که باید کار بررسی دما و ثبت آن را رسما انجام دهند یک بار دیگر گروههای گردشگری خصوصی بودند که این اقدام را در دستور کار قرار دادند و این بار محمد علی اینانلو با ساخت مستندی از گندم بریان رسما نشان داد که دمای هوا، آن هم قبل از افزایش حداکثری دما در این منطقه به 64 درجه سانتیگراد رسید و حتی تخم مرغی را بر روی زمین شکست و آن را با حرارت زمین طبخ کرد.

این در حالی بود که پس از این اقدام در کمال تاسف برخی افراد اعلام کردند که این منطقه گرمترین منطقه زمین نیست و این عنوان مربوط به چند کیلومتر آن سو تر از گندم بریان در دل کویر لوت است که علیرغم این ادعا نتوانستند حتی نام و محل این منطقه را مشخص کنند و این ادعا در حد حرف باقیماند.



بنا به اعلام مسئولان محلی و مردم شهداد گفته می شود که دمای گندم بریان در اوج گرمای تابستان تا بالای 70 درجه سانتیگراد نیز افزایش می یابد و هیچ موجود زنده ای تاب تحمل در این دما را ندارد.





با این وجود این منطقه جهنمی در فصل زمستان و اوایل بهار به بهشت تبدیل می شود و در این زمان از سال است که گردشگران می توانند به سادگی و بدون دغدغه گرمازدگی از آن بازدید کنند.



با این وجود به گردشگران توصیه می شود بدون راهنما به گرمترین نقطه زمین قدم نگذارند.



خوشبختانه طی سالهای اخیر در این منطقه چند کمپ گردشگری احداث شده است و امکان استفاده گردشگران از امکانات مختلف نیز مهیا شده است.

نکته قابل توجه در خصوص گندم بریان این است که گردشگران به راحتی می توانند از این منطقه کوههای پوشیده از برف و سرد ارتفاعات سیرچ کرمان را نیز مشاهده کنند.



محمد صالحی، گردشگر کرمانی در خصوص این منطقه گردشگری در گفتگو با مهر اظهارداشت: گندم بریان از مهمترین مناطق گردشگری ایران و جهان محسوب می شود که متاسفانه کمتر مورد توجه تورهای گردشگری قرار گرفته است.



وی ادامه داد: با وجود این موهبت طبیعی میراث فرهنگی کرمان نیز هیچ اقدامی برای ثبت ملی آن انجام نداده و این مسئله می تواند موجب تخریب و سوء استفاده برخی افراد شود و فرافکنیهایی در خصوص وجود مناطق گرمتر از گندم بریان انجام می شود.





وی با اشاره به تخریب برخی از کلوتهای شهداد در چند کیلومتری گندم بریان گفت: اگر اطلاع رسانی به موقع خبرگزاری مهر نبود این تخریبها ادامه پیدا می کرد و همین اطلاع رسانی ها این منطقه را نجات داد و توجه مسئولان را جلب کرد.



صالحی ادامه داد: بیم آن می رود که در صورت عدم ثبت ملی گندم بریان این منطقه نیز در معرض تخریب قرار گیرد هر چند که این منطقه آنقدر گرم است که به سادگی نمی توان عملیات عمرانی در آن انجام داد.



وی گفت: گرمای هوا در فصل تابستان در این منطقه به حدی می رسد که حتی باکتریها نمی توانند در آن ادامه حیات دهند و مصداق آن نیز کشف جسد گوساله ای در این منطقه است که با وجود گذشت سالها از مرگش هنوز تجزیه نشده و باقیمانده است.

این فعال گردشگری در کرمان گفت: واژه گندم بریان به این دلیل به این منطقه گفته شده است که کاروانهایی که در گذشته بار گندم داشته اند و از این دشت می گذشتند مشاهده می کردند که بار گندمها به دلیل دمای بالای هوا برشته می شدند و به همین دلیل به گرمترین نقطه زمین به اصلاح گندم بریان می گویند.

................................

گزارش: اسماء محمودی