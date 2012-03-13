عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خاورمیانه
- پارلمان مصر رژیم اسرائیل را به عنوان دشمن شماره یک این کشور معرفی کرد.
- دو شهروند فلسطینی در غزه در اثر حمله هوایی رژیم اسرائیل شهید شدند.
- در اثر به آتش کشیده شدن مسجدی در بروکسل امام جماعت این مسجد کشته شد.
- در درگیریهایی قومی در جنوب سودان 200 نفر کشته شدند.
مصر خبر داد: حماس و اسرائیل درباره آتش بس توافق کردند.
آمریکا
- اوباما اعلام کرد: کشتار روستائیان افغان از سوی یک سرباز آمریکایی من را برای خارج کردن نیروها از این کشور مصممتر کرده است.
- پانتا از احتمال اعدام سربازی که غیر نظامیان افغان را کشته خبر داد.
جنوب و شرق آسیا
- فرستاده کره شمالی اعلام کرد: سازمان ملل متحد قرار است به زودی نظارت بر تاسیسات اتمی پیونگ یانگ را آغاز کند.
سازمان های بین المللی
- یک صلحبان پاکستانی سازمان ملل به دلیل تجاوز در هائیتی محکوم شد.
