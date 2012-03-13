۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۲۶

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از منابع مختلف به شرح زیر است.

خاورمیانه

- پارلمان مصر رژیم اسرائیل را به عنوان دشمن شماره یک این کشور معرفی کرد.

- دو شهروند فلسطینی در غزه در اثر حمله هوایی رژیم اسرائیل شهید شدند.

- در اثر به آتش کشیده شدن مسجدی در بروکسل امام جماعت این مسجد کشته شد.

- در درگیریهایی قومی در جنوب سودان 200 نفر کشته شدند.

مصر خبر داد: حماس و اسرائیل درباره آتش بس توافق کردند.

آمریکا

- اوباما اعلام کرد: کشتار روستائیان افغان از سوی یک سرباز آمریکایی من را برای خارج کردن نیروها از این کشور مصمم‌تر کرده است.

- پانتا از احتمال اعدام سربازی که غیر نظامیان افغان را کشته خبر داد.

 جنوب و شرق آسیا

- فرستاده کره شمالی اعلام کرد: سازمان ملل متحد قرار است به زودی نظارت بر تاسیسات اتمی پیونگ یانگ را آغاز کند.

سازمان های بین المللی

- یک صلحبان پاکستانی سازمان ملل به دلیل تجاوز در هائیتی محکوم شد.

