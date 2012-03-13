تقدیر از برنامه های برتر رادیو قرآن در دیدار خوبان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن در این مراسم ضمن تبریک سالروز تأسیس این شبکه که 22بهمن ماه بود و با تأخیر همراه با جشن پایان سال برگزار شد، گفت: موفقیتهای بزرگی در ماههای مختلف سال90 در برگهای زرین رادیو قرآن ثبت شد که حاصل تلاش شما همکاران گرامی بود.
وی افزود: طرح فراگیر کتاب بیداری، حضور مؤثر در نمایشگاه بینالمللی قرآن و انعکاس خوب فعالیتها در رسانه شنیداری رادیو قرآن، به ویژه در مناسبتهای مختلف و در فصول مختلف سال، از افتخارات رادیو قرآن در سال جاری است.
وی در ادامه با اشاره به افزایش یک و نیم درصدی مخاطبان رادیو قرآن در سال جاری گفت: رادیو قرآن در سال جاری از نظر رضایتمندی در همهی شبکههای رادیویی رتبه اول را کسب کرد و در میان کل شبکههای رادیویی تخصصی نیز حائز رتبهی برتر شد.
مدیر رادیو قرآن در ادامه یادآور شد: طراحی جشنوارهی بینالمللی و اینترنتی تلاوت من و موفقیتهای متعدد این شبکه نیز اتفاقاتی بود که سبب درخشش بیش از پیش این شبکهی رادیویی شد.
محمدزاده یادآور شد: اگر رسانه را فرآیند تأثیر گذار بر مخاطب تعریف کنیم، این امر را به وضوح در رادیو قرآن میبینیم و این شبکهی رادیویی با نقش تأثیرگذار خود، اثرات نورانی در تغییر رفتار مخاطبان ایجاد میکند.
مدیر رادیو قرآن با اشاره به ضریب نفوذ بالای این شبکه گفت: این امر سبب شده است تا توقع رسانه ملی و مخاطبان از رادیو قرآن بیشتر شده و وظیفهی ما سنگینتر شود.
محمدزاده به موفقیت رادیو قرآن در اجرای قالبهای نمایشی در سال 90 اشاره کرد و گفت: امیدواریم با پیشبینیهای لازم و غنی کردن فضای برنامهسازی خود و با حفظ صمیمیت و حسن خدمت به ساحت مقدس قرآن مجید، در این عرصهها خوش درخشیده و مطالب ارزشمندی را تقدیم مخاطب کنیم.
وی در پایان نشاط معنوی و روحی کارکنان رادیو قرآن در خدمت به قرآن، جامعه و اهل بیت (ع) را از خداوند بزرگ خواستار شد.
در ادامهی این مراسم حاج سعید طوسی قاری بینالمللی قرآن کریم به اجرای برنامه پرداخت.
در پایان مراسم نیز برنامهسازان برتر رادیو قرآن در سطح رسانه ملی و معاونت صدا به این ترتیب معرفی شدند:
1- هادی آرزم، جهت تولید آثار آیینی فاخر
2- سید کمال هاشم زاده، سرود اشعار نغز و زیبا برای استفاده در آرم برنامههای شبکه
3- رضا کاشفی گوینده برتر معاونت صدا برای اجرای برنامهی قرآن کربلا
4- هادی صلحجو، گوینده برنامه مهر تابان
5- سید نورالدین سجادی، تهیه کننده برنامه مهر تابان
6- محمد سلیمی، سردبیر برنامه مهر تابان
7- کامران برومیده، گزارشگر برنامه مهر تابان، قرآن کربلا و ویژه برنامه های دهه فجر
8- مریم کلانتری، نویسنده و پژوهشگر برنامه مهر تابان
9- حسن قاسمی، هماهنگی برنامه مهر تابان
10- جلال زارعی، هماهنگی برنامه مهر تابان
11- حبیب صداقت، نفر اول دهمین دوره مسابقات رسانه ملی - قرائت قرآن
12- سجاد رضائیان، نفر اول دهمین دوره مسابقات رسانه ملی - اذان
13- علی خوشنود، نفر دوم دهمین دوره مسابقات رسانه ملی - قرائت قرآن.
یادآور می شود این مراسم عصر روز دوشنبه 22 اسفندماه در سالن اجتماعات معاونت صدا برگزار شد.
