البرز یکی از امن ترین استانهای کشور است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایران امن ترین کشور دنیا است، اظهار داشت: استان البرز نیز یکی از امن ترین استان های کشور است.



وی افزود: در طی چند ماه گذشته چهار ناحیه مقاومت در استان البرز افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

استاندار البرز ادامه داد: طی دو سال اخیر 14 کلانتری در استان البرز ساخته شده و امروزه نیروی انتظامی استان به صورت مستقل و با تلاش در بحث تامین امنیت استان فعالیت می کند.



فرهادی گفت: 15 هزار زندانی از زندان های استان البرز به تهران منتقل می شوند که این کار در نیمه اول سال 91 انجام خواهد شد.



وی در خصوص جمعیت دانشجویان استان البرزنیز افزود: در سال 84 جمعیت دانشجویان استان از هر یک هزار نفر 21 نفر آن دانشجو بوده است ولی امروزه از هر یک هزار نفر 42 نفر آن دانشجو هستند.



استاندار البرز اظهار داشت: مراکز علمی و آموزشی استان البرز نیز از 9 مرکز به 12 مرکز افزایش یافته است.