تیم والیبال شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در مکان چهارم لیگ دسته یک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب تیم والیبال خراسان شمالی در محل خانه والیبال تهران به مصاف کاله جوان آمل رفت که در پایان با نتیجه 3 بر صفر مغلوب این حریف مازندرانی شد.

در دیدار رده بندی لیگ دسته یک والیبال کشور، تیم شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در خانه والیبال تهران دو ست نخست را هر دو با نتیجه 25 بر 15به حریف واگذار کرد و در ست سوم نیز علی رقم تلاش فراوان نتوانست به امتیازی بالاتر از 23 برسد و این ست را نیز با نتیجه 25 بر 23 واگذار کرد.

بدین ترتیب نماینده خراسان شمالی با شکست در بازی نهایی پس از تیم های جواهری گنبد، گل گهر سیرجان و کاله جوان آمل در رتبه چهارم لیگ دسته یک والیبال کشور قرار گرفته و از صعود به لیگ برتر بازماند.

یادآور می شود بر اساس قانون جدید فدارسیون والیبال، سه تیم از دسته یک به لیگ برتر والیبال کشور صعود می کنند.

