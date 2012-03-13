به گزارش خبرگزاری مهر، "جفری گلدبرگ" نویسنده آتلانتیک در این باره می گوید: من درباره تئوری توطئه در خاورمیانه، توهم یازده سپتامبر، یا "پروتکل بزرگان صهیون" یا کسانی که عنوان می‌کنند که باراک اوباما یک مسلمان است صحبت نمی کنم من درباره یک باور صحبت می‌کنیم که پیش از من یک مقام ارشد نظامی اسرائیلی آن را مورد تائید قرار داده بود و افراد دیگری هم بیان داشتند. منظورم این است که بنیامین نتانیاهو در باره ایران در حال بلوف زدن است.

گلدبرگ می نویسد: نتانیاهو هرگز هیچ برنامه ای برای حمله به تاسیسات اتمی ایران نداشته و وی در حال رایزنی های پشت پرده با باراک اوباماست تا از طریق تحریم ها برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.

این نویسنده در تفسیر این موضوع می نویسد: آنچه که نتانیاهو برای 15 سال است آن را انجام می دهد ایجاد وضعیتی است که در آن آمریکا، غرب، و رهبران عربی به این اعتقاد برسند که آنها باید رویای دستیابی به تسلیحات هسته ای از سوی ایران را به یاس تبدیل کنند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اسرائیل هنوز نتوانسته به ایران حمله کند گرچه رهبران از زمان اسحاق رابین، ایران را تهدیدی برای موجودیت خود معرفی می کردند. دستکم برای دو سال گذشته متخصصین درباره محتمل بودن اقدام اسرائیل سخن گفته اند اما هنوزاین اتفاق نیفتاده است.

وی می نویسد: نتانیاهو در صحبت کردن بهتر از عمل کردن است. نخست وزیر علی رغم اعتبارش در مقایسه با سلف خود (ایهود اولمرت) که اقدام به حمله به جنوب لبنان و استفاده از زور علیه حزب الله و حماس کرد در برخی از محافل بعنوان جنگ طلب بی مسئولیت شناخته می شود و یک مقام نظامی که من در تل آویو با وی صحبت کردم در باره فقدان عمل از سوی نتانیاهو سه مورد را توضیح می دهد؛ نخست اینکه او فلج شده و علی رغم اینکه بر تهدید بودن ایران اعتقاد دارد اما اقدامی نخواهد کرد، نتانیاهو بیم از آن دارد تا همپیمانی آمریکا را در صورت اقدام یکجانبه از دست بدهد و سوم اینکه تمامی سخنان وی مربوط به یک بازی است و بطور ضمنی با اوباما مهندسی شده است.

نویسنده می نویسد: من باور دارم که وقتی نتانیاهو درباره حمله به ایران صحبت می‌کند بیشتر در پی گزینه سوم است و افکار عمومی را بازی می دهد.