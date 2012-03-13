موسوی در گفتگو با مهر: طرفداران دولت در جلسه سؤال از رئیس جمهور قصد آبستراکسیون دارند

سید فاضل موسوی در گفتگو با مهر، درباره دستور کار روز چهارشنبه مجلس مبنی بر طرح سوال 79 نماینده از رئیس جمهور اظهار داشت: برخی نمایندگان طرفدار دولت قصد آبستراکسیون جلسه سوال از رئیس جمهور را دارند تا با خروج از مجلس، جلسه علنی را از رسمیت بیاندازند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان از نظر حقوقی و سیاسی حق سوال از رئیس جمهور را دارند و ملت هم از مدت ها پیش خواستار پاسخگویی رئیس جمهور به این سوال ها هستند، در صورتی که طرفداران دولت با آبستراکسیون جلسه سوال از رئیس جمهور را از رسمیت بیاندازند اسامی آنها توسط هیئت رئیسه قرائت می شود و در آستانه دور دوم انتخابات این کار انتحار سیاسی است.



این طراح سوال از رئیس جمهور در خصوص پیشنهاد 7 نفر از نمایندگان مبنی بر گفتگوی تعاملی با دولت برای حل مشکلات مردم به جای طرح سوال از رئیس جمهور گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور باید در جلسه علنی به سوالات نمایندگان پاسخ دهد و لذا برای اجرای این پیشنهاد باید آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تغییر داد.



موسوی افزود: نمایندگان پارلمانی رئیس جمهور یکشنبه تلاش زیادی برای انصراف طراحان سئوال از رئیس جمهور از سوالاتشان کردند در صورتی که طبق آیین نامه روند قانونی سئوال از رئیس جمهور طی شده و از این پس افراد نمی توانند امضاهای خود را پس بگیرند.



به گزارش خبرنگار مهر، این نماینده مجلس درحالی از تصمیم نمایندگان هوادار دولت برای از رسمیت انداختن جلسه سئوال از رئیس جمهور خبر می دهد که در جلسات اخیر مجلس پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی حداکثر نمایندگان حاضر در مجلس 195 تا 200 نفر بوده اند این در حالی است که مجلس با حضور کمتر از 194 نماینده در صحن علنی از رسمیت خارج می شود. هر چند محمد دهقای یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه این جلسه نیاز به رای گیری ندارد، حضور 145 نماینده یعنی نیمی از نمایندگان را برای رسمیت یافتن جلسه کافی می داند.



بنا بر این گزارش اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی که به طرفداران دولت در مجلس شهرت دارند پیش از این نیز در جلسه اصلاح قانون حقوق مادام العمر به مدیران به این دلیل که هیئت رئیسه با بررسی طرح آن ها در مجلس موافقت نکرد و طرح دیگری برای اصلاح این قانون را به رای گذاشت قصد آبستراکسیون داشتند که با میانجی گری برخی نمایندگان این کار صورت نگرفت.



علاوه بر این در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه روح الله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از تلاش دوستانش برای برگزاری جلسه سوال از رئیس جمهور بعد از تعطیلات عید خبر داد و گفت: احتمال منتفی شدن سئوال از رئیس جمهور وجود دارد.

