دشمن بعد از سیلی محکم مردم در انتخابات به دنبال فرصت دیگری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدحسین دادرس معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش که صبح امروز دوشنبه در محل این دانشکده برگزاری شد گفت: در گذشته اگر برخی متفکران و اهل سیاست برای موقعیت کشورها و عناصر ژئوپلیتیکش وزنی قائل بودند، متفکران عصر حاضر پدیده‌هایی معرفی کردند که به رفتارهای فردی، اجتماعی و سازمانی اثر می‌گذارد و در آن بر انسان محوری تکیه شده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه دین در تحولات منطقه اظهارداشت: بیداری اسلامی با نظریه حضور دین در متن جامعه تطابق دارد و امروز دین در زندگی افراد جامعه راه پیدا کرده است.



دادرس افزود: متفکران امروزی به دو عنصر مردم و نخبگان به عنوان منابع قدرت تاکید دارند.



معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه حضور مقام معظم رهبری در راس فرماندهی کل قوا و نظام جمهوری اسلامی باعث اقتدار ما و درماندگی دشمنان شده اظهارداشت: حضور پرشور مردم در رای‌گیری اخیر سیلی سختی به صورت استکبار بود و باعث شد تمام دشمنان ناکام بمانند و الان به دنبال فرصت دیگری هستند.



وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز کشورها با تکیه بر سلاح و توان نظامی با دنیای بیرونی ارتباط برقرار می‌کنند. در این فضا هرکس قدرت دارد حق دارد و حقوق ملت‌ها بر اساس توانایی دفاع از خود تعریف می‌شود، اینجاست که نقش بنیه دفاعی برای یک کشور نمایان می‌شود.



معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان با اشاره به اینکه پژوهشکده‌ها و آینده پژوهی‌های نظامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، اظهار داشت: دانشجویان دافوس در دوره آموزشی خود می‌توانند آئین رزم دشمن، قوت و ضعف‌های دشمن، فرصت‌های موجود نظام و تهدیدات دشمن را بیاموزند و با برنامه‌ریزی این تهدیدات را خنثی کنند.

