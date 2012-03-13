فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، با اشاره به اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر از ارکان مهم و اساسی دین مبین اسلام است، افزود: این موضوع از ابعاد مختلف اهمیت بسزایی دارد و توجه واقعی به این مهم می تواند بسیاری از معضلات و آسیب های فعلی را به حداقل کاهش دهد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: بازگشت سفرای دولت‌های مختلف جهان به کشور نتیجه بازتاب قدرت مردم در انتخابات است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: اهمیت به فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر کسی پوشیده نیست و همه افراد جامعه به اهداف این فریضه آگاه هستند.

وی با بیان اینکه قوام همه واجبات بر پایه امر به معروف و نهی از منکر است، تصریح کرد: ضرورت توجه به این فریضه در دوران‌های مختلف بیان شده است.

امام جمعه زنجان ادامه داد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه زنده باشد، سایر امور نیز به صورت مطلوب در جامعه پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در برابر سایر واجبات حتی جهاد فی سبیل‌الله کمتر از قطره است، یادآور شد: اهمیت امر به معروف در این زمینه نمود می‌یابد.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه با وجود همه تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و جنگ نرم تاکنون توجه جدی به این امر نشده است، افزود: باید به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه توجه شود.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه در گیر و دار مسائل سیاسی به فریضه امر به معروف و نهی از منکر توجه نشده است، یادآور شد: در حال حاضر دشمن در خانه‌ها حضور دارد.

وی با بیان اینکه دیروز در حوزه جنگ نظامی عکس‌العمل صریح نشان داده می‌شد، افزود: امروز به دلیل زوایای پنهان جنگ نرم به این امر توجه جدی نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: در حال حاضر مظاهر منکرات در جامعه به اندازه‌ای بروز یافته است که جامعه را تهدید می‌کند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه در زمان حکومت جمهوری اسلامی کار عملیاتی برعهده حکومت است، افزود: وظیفه همه مردم نیز تذکر لسانی است.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه باید همه افراد جامعه به وظیفه خود در قبال فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه توجه کنند، ادامه داد: ترویج معروف و جلوگیری از منکر باید در جامعه ترویج و احیا شود.

حجت الاسلام خاتمی افزود: متولیان و دستگاههای متولی استان زنجان وظیفه سنگینی در نهادینه کردن و احیای این فریضه الهی دارند.