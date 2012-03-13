۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۱

روستایی عنوان کرد:

مجرمان چهارشنبه سوری بازداشت می شوند/ کشف یک میلیون عدد ترقه در اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: پلیس کسانی که را که در شادی های سه شنبه آخر سال رفتار ناهنجار و مزاحمت آمیز انجام دهند دستگیر و تا 15 فروردین 91 بازداشت خواهد کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی روستایی قبل از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران اردبیل عنوان کرد: در روزهای اخیر یک میلیون عدد انواع ترقه به همراه 270 کیلو باروت در چند روز اخیر کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه پلیس در برقراری امنیت و فراهم کردن محیطی شاد برای شهروندان در شب آخر سال تلاش می کند خواستار همکاری خانواده ها در کاهش بروز حوادث ناشی از به کار بردن مواد آتش زا و پرهیز از برخی از اعمال غیر معقول شد.

 روستایی از آمادگی نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت و آسودگی خاطر برای مردم نوروز خبرداد افزود: طرح نوروزی پلیس از 24 اسفند تا 14 فروردین با شعار "بهار من، آرامش و رضایت تو"، آغاز شد.

 به گفته فرمانده انتظامی استان اردبیل در اجرای این طرح پلیس 10 ایستگاه در مرکز استان و 2 ایستگاه در هر شهرستان در خدمت مردم و مسافران نوروزی خواهد بود.

روستایی با اشاره به اینکه در ایام اجرای این طرح هرگونه اسباب کشی باید با هماهنگی نیروی انتظامی باشد، تصریح کرد: علی رغم تمهیدات نیروی انتظامی، افرادی که قصد مسافرت دارند، به منظور اطمینان بیشتر منازل خود را به همسایگان یا افراد مورد اعتماد بسپارند.

وی همچنین اعلام کرد: امسال 187 نفر در جاده های استان جان خود را از دست داده اند که نسبت به پارسال 16 درصد کمتر شده است.

