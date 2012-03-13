به گزارش خبرنگار مهر، عادل فردوسی پور برنامه اش را با عذرخواهی بابت دو هفته غیبت آغاز کرد و در ادامه مجبور شد برای تفهیم منظور سوال نظرسنجی به مخاطبانش چندین بار توضیحات تکمیلی را ارائه کند تا شرکت کنندگان به درستی به سوال این برنامه پاسخ دهند که "با توجه به خطر تعلیق آیا کنار رفتن علی کفاشیان به نفع فوتبال ایران است؟"

هر چند بررسی رقابتهای هفته اول لیگ قهرمانان آسیا و دیدارهای برگزار شده لیگ برتر در هفته بیست و هفتم بخش های زیادی از برنامه دوشنبه شب نود را به خود اختصاص داد اما مهمترین موضوعاتی که فردوسی پور و همکارانش به آن پرداختند حواشی انتخابات فدراسیون فوتبال بود.

در این برنامه روند برگزاری مجمع و اتفاقاتی که در سالهای اخیر پیرامون فوتبال ایران رخ داده بود مورد بررسی قرار گرفت و سپس گزارشی از برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون نیز پخش شد که در حین این گزارش ها لب خوانی حمید سجادی در طول مجمع نیز با زیر نویس درشت به تصویر کشیده شد. در این صحنه حمید سجادی که در کنار خود مهدی تاج و عزیز محمدی را داشت خطاب به این دو می گفت"بهش بگین که اون(کفاشیان) انتخاب نمیشه. اگر انتخاب بشه باطل میشه".

عادل فردوسی پور البته در بخش هایی از برنامه اش بارها تاکید کرد که ظاهرا برخی ها نمی خواستند علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال شود و پخش تصاویر لب خوانی حرف های حمید سجادی نیز در همین راستا صورت گرفت. فردوسی پور همچنین در مورد شکایت وزارت ورزش و جوانان از او به خاطر اتهامی که در برنامه اش وارد کرده بود توضیحاتی را ارائه و تاکید کرد که قطع شدن تلفن حسین جلالی ارتباطی با وزارت ورزش نداشت و آقای پورمحمدی صلاح ندانستند که این ارتباط ادامه داشته باشد. ( جلالی در این برنامه قصد داشت در مورد پشت پرده انتخابات فدراسیون دوومیدانی افشاگری کند.)

در ادامه برنامه نیز اتفاقات هفته های بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر و رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد بازیکن تراکتورسازی که تنها گل دیدار برابر سپاهان را به ثمر رساند مورد بررسی قرار گرفت و با حسن زاده رئیس کمیته انضباطی نیز گفتگو شد.

در پایان برنامه نیز بیش از 65 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی این برنامه مخالفت خود را با برکناری علی کفاشیان از فدراسیون فوتبال اعلام کردند. در صورتیکه کفاشیان برکنار شود احتمال تعلیق فوتبال ایران قوت خواهد گرفت و تیم ملی از مقدماتی جام جهانی کنار گذاشته خواهد شد و تیم های لیگ قهرمانان نیز به همین سرنوشت گرفتار خواهند شد.