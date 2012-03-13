20 هزار کیف امدادی بین مسافران گلستان توزیع می شود

مجتبیی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمادگی نمازخانه های کمپ، برگزاری جشن هایی در حاشیه کمپ ها، برگزاری طرح ارگونومی و همراه مسافر و آماده باش 9 هزار نیروی ماهر برای نوروز از دیگر برنامه هاست.

وی ادامه داد: در کمپهای استان پزشک و پرستار و 980 نفر امدادگر حضور دارد ضمن اینکه تعدادکمپ ها نیز30 درصد افزایش یافته است.



اکبری ادامه داد: در همه پایگاهها آمبولانس با همه تجهیزات وجود دارد و استان بیش از ظرفیت استاندارد دارد.



مدیر عامل هلال احمر استان تصریح کرد: تمام منابع اعتبرای ما در سال 90 قریب به 4 برابر شده است.



وی توضیح داد: پایگاه امداد هوایی کارخانه سرنگ سازی، دانشگاه علمی کاربردی، پروژه های دلند و آموزشهای ضمن خدمت و امداد و نجات از جمله مهمترین پروژه های هلال احمر استان است.



اکبری اذعان داشت: در سال 90 قریب به 25میلیارد ریال تجهیزات و خودرو سنگین و کمک دار برای استان خریداری شده است.