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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۰۰

اکبری در گفتگو با مهر:

20 هزار کیف امدادی بین مسافران گلستان توزیع می شود

20 هزار کیف امدادی بین مسافران گلستان توزیع می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: از مهمترین برنامه هایی که در نوروز 90 برای مسافران اجرا می شود، توزیع 20 هزار کیف امداد وکمک های اولیه است.

مجتبیی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمادگی نمازخانه های کمپ، برگزاری جشن هایی در حاشیه کمپ ها، برگزاری طرح ارگونومی و همراه مسافر و آماده باش 9 هزار نیروی ماهر برای نوروز از دیگر برنامه هاست.

وی ادامه داد: در کمپهای استان پزشک و پرستار و 980 نفر امدادگر حضور دارد ضمن اینکه تعدادکمپ ها نیز30 درصد افزایش یافته است.

اکبری ادامه داد: در همه پایگاهها آمبولانس با همه تجهیزات وجود دارد و استان بیش از ظرفیت استاندارد دارد.

مدیر عامل هلال احمر استان تصریح کرد: تمام منابع اعتبرای ما در سال 90 قریب به 4 برابر شده است.

وی توضیح داد: پایگاه امداد هوایی کارخانه سرنگ سازی، دانشگاه علمی کاربردی، پروژه های دلند و آموزشهای ضمن خدمت و امداد و نجات از جمله مهمترین پروژه های هلال احمر استان است.

اکبری اذعان داشت: در سال 90 قریب به 25میلیارد ریال تجهیزات و خودرو سنگین و کمک دار برای استان خریداری شده است.
کد مطلب 1558773

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