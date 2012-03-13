لزوم ساماندهی نمایشگاه مشهد/ ازدحام بیش از حد مردم را کلافه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نوروزی فروش مواد غذایی، پوشاک، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، مواد پروتئینی و کیف و کفش که از 5 روز پیش در غرب این شهر میزبان خیل شهروندان مشهدی است با ازدحام بیش از حد مراجعان روبروست و متولیان این مرکز تجاری و دست اندرکاران بازرگانی خراسان نتوانستند آرزوی چند ساله مشهدی ها را در زمینه خرید آرام و بدون دغدغه فراهم کنند.

از روز شانزدهم اسفند که این نمایشگاه بر پا شده است مردم مشهد به امید آن که بتوانند کالا های مورد نیاز خود را از یک مرکز مطمئن که نظارت نصف و نیمه ای انجام می شود تامین کنند به این مرکز تجاری می روند اما بیشتر آنها دست خالی نمایشگاه را ترک می کنند.

مساحت این نمایشگاه که 60 هزار متر مربع است بالغ بر 20 هزار متر مربع فضای مسقف و 20 هزار متر مربع فضای باز دارد که در برخی از نمایشگاه ها مثل نمایشگاه نوروزی امسال از فضای باز نیز استفاده می شود.





ترافیک در سالن های عرضه کالا



در سالن های نمایشگاه بین المللی که محل اصلی عرضه کالا است ازدحام جمعیت به گونه ای است که فرصت هر گونه خرید را از شهروندان سلب می کند. اگر شهروندی موفق به خرید شود تازه مشکلاتش برای حمل کالا شروع می شود.

رضا فرشچی شهروند مشهدی که دو کیسه برنج پاکستانی را بر دوش خود حمل می کرد در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: واقعا که اسم این نمایشگاه را می شود بین المللی گذاشت من باید کیسه های برنج را تا محل خودروم که حداقل 700 متر با این جا فاصله دارد را حمل کنم آن هم در سرمای صفر درجه شهر مشهد، آیا متولیان نمایشگاه باید با شهروندان نجیب این شهر این گونه رفتار کنند.

وی که نتوانسته بود سایر اقلام ضروری شب عید خود را به دلیل شلوغی بیش از حد و فاصله زیاد با پارکینگ های نمایشگاه خرید کند می افزاید: چرا مسئولان فکری برای این مسئله نمی کنند وسبدهای سیار و چرخدار برای مردم در نظر نمی گیرند تا آنان کالاهای خریداری شده را در آن گذاشته و به خودرو خود منتقل کنند.

سعید شجریان دیگر شهروندی است که به همراه خانواده برای خرید نوروزی به محل نمایشگاه آمده است وی می گوید: ایستادن در جلوغرفه های نمایشگاه محال است چرا که فضای راهروها و فاصله غرفه ها به قدری به هم نزدیک است امکان هرگونه خرید را از مردم سلب کرده و در این محیط فقط باید به فکر این باشی که جیبت رانزنند و یا خانواده و بچه هایت را مراقبت کنی که زیر دست وپا له نشوند.

مردم چرا به نمایشگاه مراجعه می کنند

در شرایطی که قیمت کالاها در بازار مکاره امروز کشور هر روز افزایش می یابد نرخ ها ساعت می زنند مردم چاره ای جز رفتن به نمایشگاه های نوروزی ندارند، استدلال مردم این است که هر چه باشد بلاخره در نمایشگاه قیمت ها نسبت به بازار کنترل شده تر و نظارت بیشتری صورت می گیرد لذا خرید از نمایشگاه ها برای مردم اجتناب ناپذیر شده است.

سارا سلامتی به خبرنگار مهر می گوید: مجبورم برای خرید برخی از اقلام مثل مواد پروتئینی نظیر ماهی و گوشت به نمایشگاه بیایم چون قیمت این جا نسبت به بازار مناسب تر است، اما خرید از این نمایشگاه با اعمال شاقه روبه روست شلوغی نمایشگاه آزاردهنده است بویژه برای خانم ها.

محبی که نمایشگاه را دست خالی ترک کرده است می گوید: می خواستم خرید کنم اما این امکان برایم بوجود نیامد، قصد خرید لباس داشتم امکان پرو وجود نداشت، قصد خرید ماکارونی، برنج، زیتون و مواد پروتئینی را داشتم امکان حمل آن تا کنار خیابان وجود نداشت.



بازدید روزانه 100 هزار نفر

در حال حاضر از نمایشگاه مشهد که تا 5 روز دیگر ادامه دارد روزانه 100 هزار نفر بازدید می کنند معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت ومعدن تجارت خراسان می گوید: 5 هزار قلم کالای کارشناسی شده برای خرید مردم در هزار و 250 غرفه این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.



علی موحد گفت: کالاهای موجود در نمایشگاه 15 درصد ارزانتر از بازار است.





پارکینگ یا بیابان برهوت

نمایشگاه مشهد که از ساعت 11 صبح تا 11 شب دایر است طی 10 سال گذشته هیچ گاه نتوانسته مشکل پارکینگ خود را حل کند.

شهروندانی که از بزرگراه های امام علی، میثاق و وکیل آباد به این مرکز تجاری با خودرو شخصی مراجعه می کنند قبل از رسیدن به محدوده نمایشگاه با ترافیک شدید روبرو می شوند و مجبورند به دنبال جای پارک بگردند، اطراف میدان نمایشگاه و زمین های اطراف ان در زمان برپایی نمایشگاه بهاره، پاییزی و نوروزی پارکینگ خودروهایی می شود که صاحبان آنها مجبورند آنرا در این محدوده رها کرده و برای خرید پیاده به نمایشگاه بروند.

ظرفیت خودرو در پارکینگ های نمایشگاه نیز خود حدیث مفصلی دارد بجز پارکینگ روبروی در اصلی که گنجایش کمی دارد و به محل خرید نزدیک است سایر پارکینگ ها در بیابانهای خاکی اطراف نمایشگاه قرار دارد که بدون سایبان و نور فقط از مردم پول می گیرند و هیچ گونه خدماتی ارایه نمی دهند، این نمایشگاه فاقد یک پارکینگ طبقاتی است و مردم برای حمل کالای خود و حمل آن تا محل خودرو با مشکل مواجهند.

مردم مشهد به دلیل واقع شدن این نمایشگاه در غرب مشهد و در حقیقت در گوشه ای از شهر نمی توانند به خوبی از خودروهای عمومی مثل اتوبوس های شرکت واحد مشهد استفاده نمایند و خانواده ها ترجیح می دهند با وسیله شخصی خود برای خرید مراجعه می کنند این امر باعث شده تا ساعتها مردم در انتظار پارک خودرو وقت خود را تلف کنند و با خستگی مفرط به نمایشگاهی بروند که جمعیت موج می زند و اگر موفق به خرید هم شوند، وسیله ای برای حمل کالا به محل پارکینگ ندارند.

شلوغی جمعیت در نمایشگاه و کشاندن مردم اقصی نقاط شهر 3 میلیونی نفری مشهد به این نمایشگاه سال گذشته صدای برخی از مسئولان را درآورد بگونه ای که امام جمعه مشهد خواستار برپایی نمایشگاه دیگری برای رفاه مردم در دیگر نقاط مشهد شد.

نمایشگاه بین المللی مشهد که همه ساله میزبان بیش از 40 نمایشگاه ملی و بین المللی است با وجود همه موفقیت های خود در برگزاری این نمایشگاه ها هرگز نتوانسته است خدمتی در خور شهروندان مشهد ارائه دهد هرگاه نمایشگاهی فصلی برگزار شده مردم با مشکلات عدیده ای از جمله ازدحام بیش از حد مراجعان و نبود پارکینگ مناسب و دهها مشکل دیگر روبرو شده اند.

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گزارش: حامد سبحانی

